Sporting «Quiero seguir en el Sporting muchos años», asegura Djurdjevic «No quiero cambiar de equipo por esta afición», subraya el delantero JAVIER BARRIO Gijón Viernes, 31 mayo 2019, 12:46

Uros Djurdjevic confirmó esta mañana en reiteradas ocasiones, tras el último entrenamiento de la semana, que su intención es jugar con el Sporting la próxima temporada. «Quiero seguir aquí porque esta afición merece estar en Primera y este club es de Primera, no de Segunda», aseguró el delantero serbio, sin ambigüedades, ansioso por comenzar la pretemporada.

Aunque triste por el desenlace de la temporada, el futbolista de Belgrado se mostró encantado de su adaptación a Gijón. «Creo que he rendido bien, pero lo individual no es importante porque al final no hemos jugado el 'play off'», señaló de inicio, antes de apuntar que «me gusta todo de aquí, la afición, el club, la ciudad... mi adaptación creo que ha sido buena y la próxima temporada espero que podamos hacer más».

En ese sentido, el serbio repitió que «quiero seguir en el Sporting muchos años», agregando que «por esta afición no quiero cambiar». Y, antes de deslizar su deseo de retornar a la internacionalidad con Serbia, deslizó que pudo haber recibido alguna oferta estos meses: «Es posible, pero pienso solo en el Sporting porque tengo contrato y voy a seguir».