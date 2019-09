Sporting Sporting | Djurdjevic no tiene término medio Djurdjevic, en el partido del domingo frente al Racing de Santander, pelea un balón con el defensa Aitor Buñuel. / DAMIÁN ARIENZA Sin fortuna ante el Racing, el '23' acapara casi todo el protagonismo ofensivo de los rojiblancos | Con solo un gol, es el que más dispara del Sporting y el que más faltas recibe de Segunda JAVIER BARRIO JAVIBARRIO@ELCOMERCIO.ES GIJÓN. Miércoles, 25 septiembre 2019, 02:41

«Hará muchos goles», insistía José Alberto justo después de la renovación de Uros Djurdjevic, amarrado hasta 2023 hace un par de semanas. El debate sobre el rendimiento del serbio tiene dividido al sportinguismo desde su llegada. Aunque a nivel interno hay una confianza absoluta en el delantero, valorado por compañeros, técnicos y muy respetado también por sus rivales, la falta de gol del Sporting en este comienzo se está personalizando en el futbolista de Belgrado, quien desaprovechó una ocasión muy clara el domingo para liquidar al Racing de Santander tras un centro de Traver en la segunda mitad. La corona a un desafinado encuentro que, observando las ocasiones reales que ha tenido en este comienzo, exagera la valoración negativa del '23'.

Siempre a escrutinio, el delantero suma un solo gol en estas siete jornadas del inicio. Al igual que en el curso pasado, antes de que comenzara a festejar goles con la subida de José Alberto, a nivel interno preocupa que esa sequía pueda producirle cierta ansiedad. No termina de explotar como definidor, generando debate en la grada, pero se mantiene como un futbolista sumamente activo en otras facetas. Lidera, por ejemplo, la estadística de disparos del equipo (18) y es el futbolista de la categoría que más faltas recibe (28). «Es un muy buen delantero, muy difícil de marcar y muy fuerte en el cuerpo a cuerpo. Si no es de los mejores de Segunda, poco le va a faltar. Los movimientos que tiene son diferenciales», admite desde la distancia un entrenador rival.

Todo esto le confirma como un problema para los rivales, que le dedican una atención especial en el trabajo previo al partido. Incómodo en el cuerpo a cuerpo, en el juego de espaldas, del que casi siempre saca tajada, raro es el día que sus oponentes no terminan con alguna tarjeta y en alerta naranja. El domingo Jordi Figueras y Alexis se vieron en ese pellejo por sus continuos encontronazos con el serbio, cargando con una amarilla cada uno al final. Al mismo tiempo, 'Djuka' también se prodiga en la otra dirección, convertido en el jugador del Sporting que más faltas comete y en el segundo de la categoría en este apartado. No tiene medida.

Pero lo que alimenta el debate no es tanto su volcánico carácter, que a veces le hace caminar por un fino alambre, como la falta de gol que ya le persiguió al inicio del pasado curso y que se ha extendido a este. Cierto es que muchas de las ocasiones que contabiliza en su estadística las ha cocinado él o se han producido en disparos desde larga o media distancia, como los dos primeros derechazos al Racing, aunque hay un par de acciones que han engordado esa imagen desafinada. El uno contra uno que perdonó (con el exterior de la derecha) ante el meta Juan Carlos en la visita a Montilivi y ese cabezazo fuera ante el Racing.

Mejor sin pensar

«Es un delantero muy, muy bueno para la categoría porque domina muchos registros y plantea distintas formas de jugar con él durante los partidos. Tiene movilidad, buenos desmarques y aguanta muy bien el balón de espaldas. Quizá lo que tiene es que a veces hace fácil lo difícil y difícil lo que parece fácil. Es muy instintivo y a lo mejor le fallan esas ejecuciones en las que tiene mucho tiempo para pensar y le va bien en otras de ejecución más rápida», observa Figueras tras el duelo energético que mantuvo con el serbio el pasado domingo.

En el último curso ya le costó entrar en calor. No vio puerta hasta noviembre en la Copa y hasta diciembre, en la Liga. No ayudó tampoco la propuesta del Sporting, poco profunda hasta la llegada de José Alberto, con el que se estiró y rondó más el área rival. Favoreció su fútbol. A partir de ahí, el delantero se liberó y terminó con una factura de un tanto en el Torneo del K. O. y once en la Liga. Ahora busca el mismo camino.