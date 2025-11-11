Siroko cederá ante el Eibar su espacio frontal en la camiseta del Sporting a la Cocina Económica En una acción histórica, el club subastará las camisetas especiales que los futbolistas utilicen en el partido del domingo. La recaudación irá a parar a la asociación gijonesa, que también cumple 120 años

Javier Barrio Gijón Martes, 11 de noviembre 2025, 11:36 | Actualizado 12:14h. Comenta Compartir

El Sporting de Gijón lucirá este domingo en el partido contra el Eibar su camiseta rojiblanca. Pero lo hará con una variante sustancial e histórica. En el lugar central reservado habitualmente para Siroko, patrocinador principal del club, los jugadores llevarán impreso el nombre de la Cocina Económica durante noventa minutos dentro de una iniciativa inédita.

El club quiere reconocer así el trabajo de la asociación gijonesa, que, al igual que el Sporting, cumple 120 años en este 2025 y con la que mantiene una estrecha relación desde hace mucho tiempo, con colaboraciones periódicas y acuerdos impulsados en los cuatro últimos años.

La iniciativa pone de relieve, por otra parte, la gran sintonía que el Real Sporting de Gijón tiene con Siroko, que se convertirá en el nuevo proveedor textil del club cuando esta temporada finalice la vinculación con Puma, como avanzó EL COMERCIO. En esta ocasión, Siroko ha cedido su espacio en la parte frontal de la camiseta para que la Cocina Económica reciba un homenaje a la altura de su trayectoria.

Un puesto informativo

Las camisetas que utilizarán los futbolistas en este partido serán subastadas y la recaudación íntegra será donada a la Cocina Económica, que, de esta forma, tendrán un protagonismo absoluto en una jornada de agradecimiento a su labor social, escenificada en el partido del domingo (El Molinón, 16.15 horas).

Con motivo de esta acción, también se instalará un puesto informativo en los aledaños del estadio y habrá un reconocimiento a la Cocina Económica a la salida de los jugadores al campo.

