Sporting El Sporting eleva la apuesta por Babin Babin se hace con el control del balón en el trascurso de un ejercicio, al fondo Cristian Salvador acude a la presión / ARNALDO GARCÍA La oferta, trasladada esta semana, satisface al defensa de Martinica, aunque todavía no ha comunicado una respuesta definitiva | El club traslada al central una mejor propuesta económica para renovar su contrato ANDRÉS MENÉNDEZ GIJÓN. Domingo, 2 junio 2019, 03:16

Falta un encuentro para el cierre de la competición, pero en Mareo ya se piensa en el futuro. En la entidad consideran que la plantilla cuenta con un bloque importante de jugadores sobre los que rearmar la base del próximo proyecto,s aunque asumen que se necesita un selecto número de refuerzos que eleven el nivel de rendimiento del equipo. A partir de estas conclusiones emergen escenarios que plantean la continuidad de algunos jugadores cuya vinculación expira en menos de treinta días. En este marco entra en escena Babin, uno de los nombres más fiables del último curso, debilitado, como la mayoría del grupo, por el aciago final de competición.

Dentro de este todavía iniciático diseño de la próxima plantilla, la figura del defensa rojiblanco, que ejerce como uno de los capitanes desde el pasado verano, tiene una notable consideración en los técnicos. A la vista está la confianza depositada en el zaguero en forma de minutos y jerarquía de hombre importante. Primero con Rubén Baraja, clave en su continuidad el pasado verano y, después, con José Alberto López que nunca lo ha apartado del 'once'. Sus minutos se disparan para entrar en el selecto club de los tres mil minutos, en el que solo se encuentran Mariño y Djurdjevic. Una referencia de su impronta en el curso.

El Sporting aprovecha el tiempo concedido para continuar ajustando el presupuesto de cara a un nuevo año en Segunda. El club hace números para reformular una plantilla competitiva. En este nuevo reajuste presupuestario, se ha traslado una nueva propuesta a Babin, todavía sin respuesta concreta. La entidad, a su vez, ha permitido al jugador participar en la Copa de Oro con Martinica que se disputa desde el 15 de junio hasta el 7 de julio.

Hasta hace pocos días, el ambiente que se respiraba en ambos lados era de escepticismo e, incluso, las conversaciones iniciadas parecía que habían quedado en punto muerto. En un inicio de las mismas, el central, que cumplirá 33 años en octubre, se había descolgado con unas pretensiones elevadas, difíciles de ser atendidas en el escenario salarial que maneja el club en Segunda.

Tras unos meses sin más desarrollos, este escenario se ha modificado sensiblemente. Al menos para el jugador que ha reducido sus pretensiones iniciales y ahora valora los esfuerzos del club por acercarse a sus aspiraciones. Hace semanas, tras el doloroso empate ante el Lugo en El Molinón (0-0), en la confirmación del adiós definitivo al 'play off', se mostraba inexpresivo respecto a su continuidad. «No estoy ni optimista ni pesimista», comentaba confirmando esa percepción de distanciamiento entre ambas partes. Los últimos acontecimientos han modificado el aire que se respira en el entorno del central, que emite unas sensaciones renovadas, más optimistas, sin pensar el último encuentro en El Molinón ante el Cádiz como un partido de despedida.

El central no solo valora la opción del Sporting, en estos momentos la posibilidad mejor situada, ganando fuerza en las últimas jornadas, también tiene otras ofertas en el mercado nacional y extranjero. La respuesta podría no dilatase en exceso, aunque todavía no hay plazos confirmados.

Con todo, la postura que se mantiene en Mareo es de cautela, a la espera de nuevos acontecimientos.

El central cuenta con permiso del club para acudir a la llamada de su Selección. En el mismo contacto en el que se planteó esta última propuesta de renovación, se le posibilitó representar a su país en el torneo perteneciente a la Concacaf. Pese a que Martinica no está reconocida oficialmente como selección por la FIFA, disputará el torneo que se llevará a cabo en EEUU, principalmente, aunque también cuenta con una sede en Costa Rica y otra en Jamaica.

Futuro de Canella

Por otro lado, la dirección deportiva presentará una oferta a Roberto Canella. La negociación, avanzada por EL COMERCIO, se planteará en un marco de tiempo breve. Los contactos para la renovación del capitán, iniciados en Mallorca, se habían frenado durante unas semanas, a la espera de un estudio detallado de la situación. Canella, que acumula 312 partidos oficiales con el primer equipo del Sporting repartidos en doce temporadas, se postula como titular de cara al último encuentro en El Molinón ante el Cádiz.