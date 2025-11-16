El Sporting se encuentra un punto ante el Eibar Dubasin empata el duelo, de penalti, gracias a un grave error del rival

Es lo que hay. El Sporting no da para mucho más. Al menos es la impresión con la que pudo salir el sportinguismo de El Molinón tras ver un empate de su equipo ante un Eibar que tan solo había sumado un punto como visitante en lo que iba de temporada.

A Borja Jiménez se le están acabando los argumentos para sostener al equipo entre los mejores. Podríamos decir que el efecto Jiménez duró tres semanas. Desde que sumó su tercera victoria consecutiva, hace ya tres jornadas, no es capaz de volver a ganar. Si no fue por las bajas ante Las Palmas fue por el ridículo ante el Mirandés o por la incapacidad ante el Eibar.

Aseguró el preparador que no le preocupa la debilidad defensiva de su equipo. Debería de empezar a preocuparle. Más que nada porque si no es capaz de construir un muro sólido, tan solo le queda esperar la genialidad de alguno de los de arriba. Sin contar al delantero.

De nuevo Dubasin volvió a salvar al equipo de la quema. Bien es cierto que el equipo generó ocasiones para haber empatado el partido mucho antes. Sobre todo en la primera parte, porque tras el descanso el equipo ni atacó ni defendió.

Un error garrafal de Jair, cuando quedaba un cuarto de hora para el final, lo aprovechó Dubasin. El rojiblanco se encontró un balón en el área rival tras un mal control del defensa y fue derribado en el área. Transformó el penalti para alivio de todos.

Jiménez alineó un equipo esperado. Recuperó la figura del delantero centro después de haber experimentado con un falso nueve en Mendizorroza. Amadou lo intenta, pero le falta mucho para dar el nivel en Segunda División. No genera peligro ni tampoco lo transmite. Es la consecuencia de la gestión de Orlegi que ve cómo Caicedo se pasea por los banquillos en Segunda División.

El Eibar, con muy poco, se adelantó en el marcador. Le ayudó el desajuste defensivo del Sporting. A los rojiblancos les cuesta mantener la calma táctica. En cuanto el balón cambia de posesión un par de veces se puede ver a Perrin presionando como un delantero más o a Guille Rosas dejando un hueco a su espalda que los rivales intentan aprovechar para hacer daño.

Es ahí donde tiene que poner orden el entrenador porque sino va a ser muy complicado detener la hemorragia de goles encajados de un Sporting que estuvo a punto de revivir al Eibar al igual que hizo la pasada semana ante el Mirandés.

La segunda parte fue para olvidar. Si los rojiblancos no son capaces de marcar cuando ponen una marcha más a los partidos, acaban casi pidiendo la hora. Y más cuando Borja sigue sin dar entrada a los jugadores del banquillo. Esta vez tuvo seis cambios por la permuta del Eibar debido a una conmoción cerebral. Más que seis opciones, le cayeron seis marrones para dar aire al equipo.

Sporting de Gijón Rubén Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez (Justin Smith, m. 90+2); Nacho Martín, Corredera; Dubasin, César Gelabert, Gaspar Campos (Nico Riestra, m. 67); y Amadou (Caicedo, m. 67). - Eibar Magunagoitia; Cubero, Marco Moreno, Arambarri (Jair, m. 27), Arbilla; Garrido (Olaetxea, m. 79), Sergio Álvarez; Corpas, Toni Villa (Javi Martínez, m. 65), Martón (Alakain, m. 79) y Bautista. Goles 0-1: m- 4, Corpas. 1-1: m. 77, Dubasin, de penalti.

Incidencias partido disputado en El Molinón ante 21.802 espectadores.

Árbitro José Antonio Sánchez. Amonesto en el Sporting a Perrin, Guille Rosas; y en el Eibar a Arambarri, Toni Villa, Corpas, Garrido.

Debutó Nico Riestra al cuál no se le puede pedir más que intente demostrar su fútbol en Segunda División. Eso ya es mucho. Pero su debut es otro ejemplo de la nefasta gestión de los dirigentes deportivos con la plantilla. No hay nadie que pueda refrescar los partidos porque no dan el nivel.

El punto apagó lo que pudo ser una pequeña crisis de resultados. Los que crean que el equipo puede luchar por cotas mayores se habrán ido a casa decepcionados, los que vean que el Sporting no da para más se habrán ido aceptando una realidad que con el paso de las semanas cada vez es más palpable.

