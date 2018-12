El Sporting no especula con la Copa Peybernes intenta cortar un centro al área ante la mirada de Juan Rodríguez, Geraldes, Christian Joel y Álex Pérez. / ARNALDO GARCÍA José Alberto viaja a Eibar con la intención de ganar el partido sin pensar en el 2-0 de la ida | El técnico prepara varios cambios en la alineación para eliminar al Eibar, entre ellos la titularidad de Espeso, que debutaría con el primer equipo ANDRÉS MAESE DEPORTES.CO@ELCOMERCIO.ES GIJÓN. Jueves, 6 diciembre 2018, 02:29

Sin tiempo para saborear la primera victoria del nuevo Sporting de José Alberto en El Molinón, el cuadro rojiblanco se encuentra inmerso en su compromiso de la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Llega con una leve ventaja respecto a su rival, el Eibar. La que otorga la victoria que los rojiblancos cosecharon el pasado mes de noviembre en Gijón al doblegó al cuadro armero gracias a los tantos de Djurdjevic y Neftali.

Un mes después, ninguno de los dos delanteros aparecen en el once inicial. El suizo porque se encuentra en la enfermería rojiblanca y el serbio porque dejará su sitio a Nick Blackman y a Pablo Pérez. Estos dos últimos serán las referencias ofensivas de un conjunto que se desplazó ayer a Eibar sin tapujos. Con la clara idea de plantarle cara a un rival de Primera División. Sin miedo a caer.

Así lo reconoció ayer el propio José Alberto López minutos antes de emprender viaje. El técnico quiere valientes sobre el terreno de juego, que no piensen ni en qué escenario se encuentran ni cuál es el rival a batir. Aunque la prioridad del equipo gijonés no es otra que la Liga, no hay ningún miembro del primer equipo que no piense en dejar al Eibar de los exrojiblancos 'Cote' y Sergio Álvarez en el camino y en colarse en los octavos de final de la Copa del Rey diez años después de que el Sporting consiguiera llegar a dicha ronda.

«Es una competición que nos ilusiona y muy bonita», había explicado Pablo Pérez el martes. El gijonés tendrá hoy una nueva oportunidad de demostrar su valía en el campo. El cambio de entrenador en el banquillo cortó su proyección en el Sporting, pero el atacante no le pierde la cara a hacerse con un hueco en el once inicial. Él será una de las caras nuevas con la que se presentarán los rojiblancos en Ipurúa.

José Alberto es un hombre al que no le gusta mostrar sus planes durante la semana. A diferencia de Rubén Baraja, que no tenía ningún problema en trabajar con los once elegidos a la vista de los aficionados, el nuevo titular del banquillo del Sporting juega al despiste. Lo hace tanto dentro como fuera del terreno de juego. Tan solo comentó, tras el último ensayo completado en Mareo, que esta tarde habrá cambios. Y poco más.

La principal permuta será la que realizará con el sistema táctico. El trivote dejará paso a una pareja de centrocampista que, a priori, la formarán Cofie y Nacho Méndez. El ghanés continuará en el once debido a las molestias musculares que arrastra Cristian Salvador en su tobillo derecho. El zamorano entró en la convocatoria, pero no fue capaz de completar ni la sesión del pasado domingo ni la del martes junto al equipo. Junto a Cofie se situará Nacho Méndez. El asturiano regresa de cumplir un partido de sanción y se encuentra en plenas facultades para actuar en el centro del campo. De esta manera, Pedro Díaz, que entró en la convocatoria junto a Pablo Fernández, Cordero y Espeso, podría disfrutar de minutos tras el descanso.

Un debut

Si la llegada de José Alberto permitió el debut de Carlos Cordero en el lateral izquierdo, coincidiendo con las lesiones de Canella y Noblejas, parece que Espeso -lateral izquierdo del filial- seguirá los mismos pasos. Tras lo observado esta semana en Mareo, el lateral del Sporting B debutará con el primer equipo en Ipurúa para dar descanso a Carlos Cordero, que tendrá que defender la portería rojiblanca el domingo ante el Elche.

Junto al lateral izquierdo se situarán, si no hay novedades, Álex Pérez, Juan Rodríguez y Francisco Molinero. Sin descartar que alguno de los centrales titulares puedan participar en el partido, todo hace indicar que el cuerpo técnico confiará en el trabajo de los menos habituales en la Liga para sellar el pase a los octavos de final de la Copa del Rey.

La convocatoria de 23 futbolistas, que se desplazaron ayer por la tarde a tierras vascas, deja un amplio abanico de posibilidades para el preparador rojiblanco. Unos minutos antes de que comience el choque se conocerán los cinco descartes que realizará el cuerpo técnico. Entre los hombres que forman la expedición se encuentran cuatro jugadores específicos de banda que pugnan por dos puestos.

Mientras que Cofie y Nacho Méndez parecen fijos para liderar el juego, Traver, Álvaro Jiménez, Carmona y Lod aparecen como los candidatos para ocupar las bandas. Los dos primeros lucharán por jugar en la izquierda, mientras que el mallorquín y el finlandés harán lo propio para el lado opuesto. Parece que Álvaro Jiménez regresará a la titularidad después de ver cómo Traver e Isma Cerro ganan protagonismo en el Sporting.

Más complicado resultará saber quién jugará por delante de Francisco Molinero. Lod y Carmona son dos jugadores con un estilo de juego similar, por lo que la última palabra la tendrá el entrenador.

Enfrente se encontrarán a un Eibar convencido de que puede darle la vuelta al marcador. Así lo afirmó José Luis Mendilibar. El preparador, que cargó duramente contra sus futbolistas cuando cayó derrotado en El Molinón, volverá a confiar en la gran mayoría de los futbolistas que jugaron en Gijón.

El preparador no escondió su intención de alinear a los hombres con los que menos está contando en lo que va de temporada. Para el choque en el que los asturianos 'Cote' y 'Sergio' Álvarez apuntan a la titularidad para enfrentarse a su exequipo, el entrenador armero cuenta con las bajas por lesión de tres hombres: Dimitrovic, Calavera y Pedro León, que no podrán jugar ante el Sporting en la vuelta de los diesciseisavos de final.