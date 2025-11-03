El Sporting, a la espera de la Oficina de Patentes y Marcas para validar el escudo de la tercera equipación La Liga no permite el uso de la primera ni de la segunda camiseta para el encuentro contra el Mirandés. El club rechaza usar la blanca con el escudo actual para no desvirtuar su originalidad, mientras que Puma diseña una elástica para el viernes que no será comercializada

El Real Sporting de Gijón estrenará el viernes, en el duelo contra el Mirandés en Mendizorroza (20.30 horas), una equipación nueva que no se comercializará, como adelantó hoy la 'Cadena Ser' y pudo confirmar EL COMERCIO, y que ya ha elaborado Puma. El número que se ha confeccionado será el justo para cubrir las necesidades del encuentro. Es decir, para los titulares y los suplentes, con alguna extra por si fuera necesario.

Los informatizados criterios cromáticos de la Liga no han dado el visto bueno ni a la camiseta rojiblanca, la tradicional del Sporting, ni a la negra, la segunda, por evitar una supuesta coincidencia de colores el viernes con el Mirandés, que disputa sus encuentros como local en este inicio de temporada en Vitoria por las obras que se están registrando en Anduva. El equipo 'jabato' viste camiseta roja -con detalles negros- y pantalón negro.

Mientras, la tercera alternativa de los gijoneses, la camiseta blanca con el primer escudo del Sporting del que se tiene constancia y cuyo diseño se atribuye al propio Anselmo López, está a la espera de que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) termine de validar su registro, puesto que, desde su creación, este emblema no ha estado registrado por el Sporting.

En el club llevan bastante tiempo envueltos en este proceso, que está pendiente únicamente de esa validación que, posteriormente, se trasladará a la Liga para que dé el visto bueno. En Mareo esperaban que todo se pudiera subsanar antes del encuentro contra el Mirandés, pero los tiempos administrativos han ido demorando el proceso. El horizonte más probable para la utilización de la elástica blanca será la segunda vuelta.

La posibilidad de que esta tercera camiseta fuera utilizada para este partido contra el Mirandés, sustituyendo el primer escudo por el actual, fue desechada por el Sporting, al entender que desvirtuaría de alguna forma una equipación que está llamada a ser histórica y que, de hecho, ha tenido una gran acogida entre el sportinguismo por su originalidad. Prueba de ello es que se ha convertido en una camiseta de culto, que ha disparado las ventas del club, sin apenas existencias.

Acuerdo con Siroko

En medio de todo esto, el Sporting ya ultima su acuerdo con Siroko para que la firma gijonesa se convierta en su proveedor textil durante las próximos años, en una información adelantada por EL COMERCIO. Puma, por su parte, parece estar inmersa en un proceso de reestructuración, además del hecho de que su etapa en Gijón toca a su fin, con lo que se están registrando algunos problemas para atender la demanda del sportinguismo.

En este caso concreto, la firma alemana ha diseñado una equipación de manera exprés para este encuentro del viernes, seguramente de su catálogo.

