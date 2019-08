Sporting El Sporting se estrella contra el VAR Captura del momento en el que Nacho Méndez saca el brazo e impacta en el pecho de Pozo. / E. C. A una roja del registro de todo el curso pasado, sufre las consecuencias de un videoarbitraje en pañales | «Lo que más nos confunde es el criterio. El sistema no nos está beneficiando mucho», considera Pablo Pérez JAVIER BARRIO GIJÓN. Martes, 27 agosto 2019, 01:24

Fue uno de los gestos más repetidos del domingo y más desesperantes para El Molinón. El balón, aparcado. El árbitro vasco Iñaki Vicandi Garrido llevándose la mano a la oreja derecha para escuchar a su colega Saúl Ais Reig, en Madrid, mientras Javi Fuego se desespera. El VAR se ha presentado en Segunda con tanta fuerza como polémica por su evidente falta de engrase. «Futbolistas, Liga y Federación deberíamos plantearnos qué estamos haciendo con el fútbol», proclama el poleso, disconforme con un inicio de temporada en el que el videoarbitraje se ha cebado con el Sporting, terminando con diez sus dos primeros encuentros. Ya solo está a una roja del registro alcanzado en los 48 partidos (incluida Copa) del último curso, con el techo establecido en las 23 del 1998-1999.

«Lo que más nos confunde es el criterio. En la jugada de su expulsión, Nacho (Méndez) le da (a Pozo) en el pecho», protesta Pablo Pérez, arrollado por Advíncula un poco antes en una acción en el área del Rayo que no fue revisada. «Se tocó un poco la oreja como que la revisaban. Me arrolló. En directo no sé si la jugada es dentro o fuera del área, pero al final del partido me dicen que es dentro. Tendrían que haberla revisado», insiste.

La sensación que deja el VAR en esta apertura del campeonato en Segunda es de desgobierno y falta de sincronización, bajando considerablemente la graduación del espectáculo. Únicamente en un par de jugadas en el partido del Sporting se perdieron unos siete minutos de reloj, prolongando el vasco el choque en seis, aunque se agotaron todos los cambios y hubo más interrupciones en el menú. La primera fue en una disputa de Pablo Pérez con Mario Suárez, quien, al caer y de manera fortuita, estiró la pierna y clavó los tacos en el pecho del mediapunta. «Me los clava sin querer, pero lo de Damián (Pérez) del fin de semana pasado también fue sin querer porque llegó antes el balón», recuerda el capitán sobre la expulsión del argentino.

La segunda, más exagerada, fue la expulsión de Tito, que ocasionó una kafkiana escena con el lateral castigado ya con la roja directa de Vicandi, pero esperando entre los dos banquillos el veredicto final. Su falta a Álvaro Vázquez se registró en el 79.57 y se alargó hasta el 84.07, cuando el delantero pateó la falta que provocó la roja. «Noto diferencias entre lo que vivíamos el año pasado en Primera y lo que estamos viviendo este año en cuanto a esa lentitud», observa el exrojiblanco Alberto García. Desde algunos sectores justifican la lentitud en las deliberaciones del VAR por un menor número de cámaras que en Primera. Aunque en El Molinón, confirman fuentes cercanas al dispositivo montado para el domingo, había 12, dos de ellas para el fuera de juego.

La sociedad Vicandi-Ais Reig

Entre los profesionales también se hacía hincapié en las últimas horas en el perfil de Vicandi Garrido, con fama de poco dialogante y talante autoritario, y del alicantino Saúl Ais Reig, al frente del VAR, muy comunicativo y meticuloso con los detalles. «¿Si había vivido un partido con tantas interrupciones? No. El fútbol está cambiando mucho y es un poco raro. Hay que acostumbrarse porque va a ser lo que toque, pero el VAR ahora mismo no nos está beneficiando mucho», constata Pablo Pérez, ampliando su visión: «Hay muchos partidos en los que los equipos se están quedando con uno menos casi sin dar una patada y no se entiende muy bien».

La primera y la segunda jornada han dejado para la estadística doce tarjetas rojas, con el Sporting, Rayo y Mirandés como los más castigados. Es una cuestión que preocupa en el vestuario de Mareo. Esa, los retrasos en las decisiones y los cambios de criterio a los que se refiere Pablo Pérez. Sirva como ejemplo la acción en la que Manu García fue derribado a los cinco minutos por un manotazo involuntario en la cara del delantero Andrés Martín. Vicandi Garrido no señaló ni falta. El brazo suelto de Nacho Méndez, que impactó en el pecho de Pozo, le costó la expulsión.