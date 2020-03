Sporting | Fernando Losada asegura que todavía «no está sobre la mesa» la suspensión de la temporada de fútbol Fernando Losada. El consejero del Sporting señala, no obstante, que «no cabe una previsión a medio plazo» JAVIER BARRIO Gijón Viernes, 13 marzo 2020, 14:55

El Sporting rompió su silencio institucional este mediodía con una batería de respuestas del consejero Fernando Losada, que ejerció de portavoz del club. «Estamos viviendo esta situación en estado de alerta y seguimiento permanente», comentó de inicio, justo después de conocerse la suspensión de la actividad del primer equipo, filial y División de Honor, los últimos equipos que se entrenaban en Mareo.

Preguntado el club por si este compartía la decisión de aplazar la competición, una resolución adoptada ayer por la Liga, Losada se limitó a comentar que «creemos que no tenemos ni que compartir ni que no compartir esta posibilidad». Sí que agregó que «tenemos que acatar y asumir las recomendaciones que nos hagan desde la Liga y las autoridades sanitarias».

El Sporting mantuvo un mensaje prudente, muy ambiguo por momentos, en el que se mantuvo ese halo de incertidumbre sobre el futuro. Incluso cuando se le planteó la posibilidad de que la temporada se diera ya por concluida y si el Sporting sería partidario de ello. «El club no tiene una posición sobre este asunto porque no nos han trasladado esa posibilidad (la Liga). No está sobre la mesa (dar por finalizada la temporada) y lo incierto de la situación hace que abordemos este tipo de posibilidades», respondió Losada.

«Hay mutación de la situación a cada minuto y en eso estamos, en ese seguimiento de la situación», dijo.

El Sporting también informó de que la Liga ha creado un grupo de trabajo, con el que se mantiene una línea directa, evitó hacer una valoración del impacto económico del parón y explicó que se han promovido charlas de prevención con los trabajadores, fomentando, entre otras cosas, «la rotación en los puestos de trabajo y el propio teletrabajo». «La previsión nos la marca el minuto a minuto. No cabe una previsión a medio plazo», concluyó.