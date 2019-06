El Sporting incorporará al preparador físico alicantino Fran Albert CÉSAR MINGUELA Trabajó con Paco Herrera y Sergio González en la temporada del ascenso del Valladolid JAVIER BARRIO Gijón Viernes, 14 junio 2019, 13:38

El Sporting negocia la incorporación del preparador físico Fran Albert en sustitución de Rubén Biempica, quien dejará de ser el encargado de la preparación de los futbolistas del primer equipo rojiblanco la próxima temporada, como informa hoy EL COMERCIO. Alicantino, de 39 años, Albert, cuyo nombre ha adelantado la Cadena Cope de Asturias, estuvo en el Celta de Vigo y en el Zaragoza, entre otros equipos, y su último destino fue el Valladolid. En los próximos días, si no hay un giro extraño en las negociaciones, desembarcará en el Sporting.

Albert era el preparador físico que trabajaba habitualmente con Paco Herrera, pero no pudo seguir al técnico catalán hasta Gijón. Albert se encargó de la preparación física del equipo pucelano la pasada temporada, la del ascenso a Primera, pero tras lograr el objetivo en el 'play off' no continuó. En ese verano posterior, Sergio González quería incorporar otro preparador físico más y Albert, pese a tener una oferta de renovación, optó por dejar Valladolid.

De forma paralela, el futuro de Rubén Biempica, que tiene otro año más de contrato, está pendiente de ser resuelto. El preparador físico gijonés podría regresar a la docencia o seguir en la estructura del club, donde hay una valoración muy positiva de él en muchos sectores.