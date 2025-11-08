El Sporting no gana sin Juan Otero El equipo no gana en Liga sin el colombiano desde abril de 2024: seis empates y cuatro derrotas cuando no ha dispuesto de él

Iván García Gijón Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:49

No hay paraíso para el Sporting sin Juan Otero. Al menos, eso se infiere de la estadística que acompaña a los rojiblancos en los últimos diez duelos de Liga sin el atacante de Sipí. La escuadra sportinguista acumula 6 puntos de 30 en la última decena de compromisos sin el ex de Club América. Para hallar un triunfo en el que el colombiano no participase hay que remontarse más de un año y medio en el tiempo. Concretamente, al 14 de abril de 2024, cuando el equipo que entonces dirigía Miguel Ángel Ramírez derrotó por 1-0 al Cartagena.

Desde entonces, el Sporting no ha vuelto a imponerse en Liga sin él. Diez son los choques que se ha perdido y el balance no puede dejar más a las claras la importancia de su ausencia: cuatro derrotas y seis empates. «Es un jugador que nos aporta mucho por los kilómetros que recorre, sus movimientos o su juego de espaldas», explicaba Borja Jiménez en una de sus primeras comparecencias como técnico del Sporting. Al cafetero, que comenzó la temporada inspiradísimo en el plano asistente regalando los cuatro primeros tantos de los rojiblancos, se le resistió el gol hasta el partido en el José Zorrilla. Algo a lo que su actual técnico restaba entonces importancia. «Su compromiso con el club es enorme. Valoro mucho más eso que todo el acierto a puerta».

Tras aquellas palabras llegó su doblete en Valladolid y su gol ante el Zaragoza. En el duelo ante los maños, última victoria del Sporting en Liga gracias a esa diana, cayó lesionado del bíceps femoral y, desde entonces, el Sporting ha sumado un punto de los siguientes seis. Un mal que, a tenor de los precedentes sin el atacante colombiano, no es casual. La temporada pasada el equipo de Rubén Albés encaraba el mes de diciembre en los puestos de privilegio. En la visita a Cartagonova, Otero tuvo que ser sustituido pasada la media hora de juego por una lesión miofascial de grado 2 en el bíceps femoral izquierdo. El Sporting cayó 1-0 y entró en una barrena que se prolongó los siguientes cuatro meses, donde solo pudo conseguir una victoria. En ese tiempo, Otero se perdió siete duelos: Racing de Ferrol, Málaga, Mirandés, Eibar, Levante, Almería y Zaragoza. El Sporting no ganó ninguno de ellos, sumando 5 de esos 21 puntos en liza. El colombiano no se volvería a perder ningún partido más del curso pasado y, aunque no pudo evitar con su regreso la destitución de Albés, terminó la temporada como máximo goleador del equipo con doce tantos. Dos más que los que había conseguido el curso anterior, en el año que con Ramírez el equipo disputó la promoción de ascenso.

Cuarto capitán

Y es que la ascendencia de Juan Otero desde que llegó a Gijón en verano de 2022 ha sido capital. Procedente del Club América mexicano, su desembarco en Mareo fue uno de los movimientos del primer verano del Grupo Orlegi en Gijón. Ubicado en el costado en sus primeros meses en Gijón, aún con Abelardo en el banquillo, fue de la mano de Ramírez cuando el colombiano pasó a ocupar una posición más centrada en el flanco ofensivo. Desde entonces Otero se ha enfundado en 133 ocasiones la elástica rojiblanca, convirtiendo 31 goles.

Otra de las muestras de la relevancia del colombiano dentro del vestuario sportinguista se muestra en el hecho de que este curso, tras la marcha de jugadores como Nacho Méndez y Cote, ha sido nombrado como cuarto capitán de la plantilla, por detrás de Yáñez, Kevin Vázquez y Gaspar Campos. A sus treinta años, Otero encara esta temporada en uno de sus mejores momentos deportivos. En un punto donde su madurez futbolística y física le permiten ser un atacante casi total, insustituible como así lo avalan todas las estadísticas. Con tres goles y siete asistencias, el cafetero promedia una intervención directa de gol por partido prácticamente, además de colarse en las tablas de mejores asistentes del continente.

Su lesión en el bíceps femoral derecho lo mantendrá alejado de los terrenos de juego aún varias semanas. Y, si bien ante Las Palmas Jiménez optó por reemplazarlo de la manera más natural ubicando a Amadou Matar como nueve, ante el conjunto jabato el preparador abulense utilizó a Gelabert en punta de ataque, en un duelo en el que el Sporting no dispuso de demasiadas ocasiones.

La mala racha rojiblanca sin Otero se inició en 2024, cuando el filial del Villareal ganó 0-3 en El Molinón y el colombiano se quedó sin minutos. El domingo, ante el Eibar, los sportinguistas tendrán una nueva ocasión. A la undécima puede ir la vencida.

Temas

Sporting de Gijón