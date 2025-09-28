El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Momento en el que los aficionados se giran hacia uno de los miembros de la grada que estba sufriendo un percance médico. Damián Arienza

El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados

Dos incidencias ocurridas de forma paralela obligaron a detener el encuentro en El Molinón en la primera mitad

I. García

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:40

Poco después de que Jonathan Dubasin convirtiese el 1-0, el Sporting de Gijón - Albacete tuvo que ser detenido diez minutos. La atención médica por dos percances a aficionados en El Molinón, de forma casi simultánea, obligó a que el juego se reanudase de forma momentánea. Uno de los incidentes tuvo lugar en la esquina entre las tribunas este y sur.

De forma paralela, en la esquina contraria de la zona norte, otro aficionado tuvo que ser atendido en el mismo lapso temporal. Una detención, en el tiempo que atendían a las dos personas, que obligó a postergar la reanudación del juego varios minutos. Como consecuencia, la primera parte se fue hasta el minuto 59 de juego, con catorce minutos de tiempo añadido. Algo poco habitual en un encuentro de fútbol.

Según ha podido saber este medio, las situaciones de ambos aficionados están «controladas». Uno de los dos aficionados tuvo que ser evacuado en camilla de El Molinón.

