Albés: «Necesitamos a Nacho Méndez, es uno de los líderes, no nos podemos dejar a nadie»

Javier Barrio Gijón Viernes, 28 de marzo 2025, 14:38

«¡Vamos chicos, ánimo, vamos para adelante!». Así finalizó Rubén Albés, entrenador del Real Sporting de Gijón, su rueda de prensa de este mediodía, machacón en un mensaje al que trató de inocular optimismo, pese a los problemas con los que se encuentra. En ella adelantó que «el club va a recurrir al TAD la segunda tarjeta a Yáñez«, cuya respuesta se desconoce cuándo llegará, confirmó la recuperación de Cote, listo para viajar a Huesca, y, también, desveló que Nico Serrano, Dotor y Kevin Vázquez se encuentran entre algodones para el domingo.

Comenzando por la situación de Yáñez, el entrenador del Sporting concedió que «no sabemos cuándo nos responderán, es posible que Rubén viaje con nosotros a Huesca si no está resuelto». En todo caso, si la resolución del TAD fuera también negativa, anticipó su confianza en Christian Joel, su sustituto: «Si no está Rubén, tenemos a 'Cuba', que ha hecho buenos partidos y tenemos la confianza en que lo hará bien».

Sobre las respuestas de Competición y Apelación, solo concedió que «el único argumento que hemos recibido es la respuesta que habéis leído, que ellos no tienen la capacidad para resolver esa situación». Así, el vigués quiso desmarcarse, dejando el caso en manos de «los abogados y del club», sin querer entrar en más valoraciones.

A partir de ahí desglosó el parte médico, con seis bajas, contando la baja en este momento de Yáñez y con la recuperación de Cote, con las dudas en el estado físico de tres jugadores. «Es una semana complicada en cuanto a entrenamientos», adelantó. «Tenemos algunas dudas en cuanto a algunos jugadores si van a estar en condiciones: los casos de Dotor, Nico Serrano y de Kevin (Vázquez), más allá de las bajas. Ha entrenado con nosotros un par de días Enol Prendes y, en función de cómo esté todo, valoraremos incorporar a un jugador del Sporting Atlético», amplió.

Queipo, añadió, «no va a estar disponible», profundizando en el estado de Nico Serrano en una banda izquierda ya de por sí mermada con la lesión de Gaspar y la recuperación exprés de Cote para el lateral: «Estamos pendientes del informe de las pruebas de Nico. Somos moderadamente optimistas, pero vamos a esperar a ver cómo se resuelve esto y, a partir de ahí, veremos si puede estar para iniciar o jugar minutos».

A los jugadores, el entrenador del Real Sporting de Gijón los vio «con ánimo de revertir la situación y con confianza de poder hacerlo». También explicó, sin rodeos, que en el vestuario «se habló de que el objetivo consiste en conseguir los 50 puntos lo antes posible para no alargar el sufrimiento». Y añadió, reiterativo en este mensaje, que «tenemos que estar más unidos que nunca y dar un paso al frente, somos los únicos responsables»

A su situación profesional, con David Guerra ratificándole al inicio de la semana, no le dedicó mucho tiempo. «Siento la confianza del club, no solo de David Guerra, y no entro a valorar si me sorprende o no (la ratificación). Sé lo que yo siento y la tengamos o no, tratamos de rendir a nuestro máximo nivel», prometió. Tampoco se mostró preocupado por el desgaste social que pueda sufrir con esta crisis: «A mí me preocupa dar la vuelta a esto. Cuando termine la temporada, veremos en qué situación estamos cada uno».

«Todo el mundo está preocupado cuando llevas una dinámica en la que te cuesta ganar, cuando has tenido el foco en el objetivo que podía ser otro», amplió después, ansioso por cambiar la dinámica y escalar en la clasificación: «Queremos dar un portazo a mirar abajo».

Durante toda su intervención, Rubén Albés trató de trasladar un mensaje de vigor, entereza y optimismo. «Yo sé cómo respondo ante las situaciones difíciles y hay que hacerlo con más trabajo, mejor fútbol y hacer las cosas con más calidad», sostuvo, huidizo con el lamento: «No podemos esperar nada ni a nadie, seamos muchos o pocos, tengamos carencias... Tenemos que ser nosotros los que lo saquemos adelante».

Mermado por las bajas, Albés instó a su grupo a «estar más cerca, más unido y ser más fuerte». Y confirmó que «recuperamos probablemente a Cote». «Podemos salir más reforzados», confió ante una hipotética victoria, rechazando el pesimismo: «No voy a llorar en una rueda de prensa ni ante los jugadores».

En mitad de su alocución fue cuestionado por la destitución de Aitor Zulaika como entrenador del Sporting Atlético: «No entro a valorar la justicia o no de las decisiones. Siempre es triste cuando se destituye a un entrenador y más si has compartido cosas con él dentro del club. Teníamos una buena comunicación. Para un entrenador esto siempre es una mala noticia. Es una persona íntegra y solo puedo decir buenas cosas».

Luego, el entrenador del Real Sporting de Gijón volvió sobre sus pasos, una vez más, para reclamar a sus futbolistas «un paso adelante». «Más mental», eso sí, que futbolístico, precisó. «Hay que sacar el carácter para los momentos críticos y ser capaces de dar un paso al frente. Es lo que nos exige este escudo», machacó.

Hizo un paréntesis para valorar la situación de Nacho Méndez, al que sustituyó en el descanso del partido contra el Albacete después de que un sector de El Molinón cargase contra él y le silbase. «Le veo mejor, ha ido mejorando día a día», detalló. «Es una persona, el otro día no estuvo bien y el público se lo reconoció», relativizó.

Eso sí, quiso poner en valor que «es un jugador que se ha criado aquí con sus aciertos y sus errores, y eso a uno le hace más daño». Probablemente, ahondó, «si no fuera del Sporting, le daría más igual». Y cerró filas en torno al luanquín: «Le necesitamos, es uno de los líderes de este equipo, tiene un buen nivel futbolístico y no nos podemos dejar a ninguno. Hay que contar con todos».

Del partido, con una gran valoración del Huesca de Antonio Hidalgo, adelantó que «tengo clarísimo que los dos vamos a poner el corazón y el fútbol en el partido». Y advirtió de que «lo hacen siempre los equipos de Antonio Hidalgo, bien organizados y con buenos conceptos».