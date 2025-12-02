El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Borja Jiménez, pensativo, en el entrenamiento del Sporting de Gijón, ayer, en el campo número 2 de Mareo J. C. Román

El gafe no abandona a Borja Jiménez en el Sporting de Gijón

El entrenador del Sporting de Gijón, a la espera de conocer el alcance de las molestias de Gaspar y que ayer perdió a Lozano para la Copa del Rey, sin tregua en el parte médico

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:00

Comenta

Continúa arreciando el temporal. En mitad del entrenamiento de este lunes, el canterano Álex Lozano tuvo que retirarse, confirmando el gafe que está teniendo Borja ... Jiménez desde su llegada al Real Sporting de Gijón con los contratiempos en forma de lesiones. También sanciones. En Mareo tenían previsto someter hoy al joven extremo a una resonancia, cruzando los dedos para que todo quede en una sobrecarga. Su baja, no obstante, ya se da por hecha para el enfrentamiento de mañana en la Copa del Rey (Mendizorroza, 20 horas). Es el último eslabón de una cadena que parece no tener fin en una crisis en la que hay malos rendimientos, pero también paladas de desgracias.

