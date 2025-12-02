El gafe no abandona a Borja Jiménez en el Sporting de Gijón

Continúa arreciando el temporal. En mitad del entrenamiento de este lunes, el canterano Álex Lozano tuvo que retirarse, confirmando el gafe que está teniendo Borja ... Jiménez desde su llegada al Real Sporting de Gijón con los contratiempos en forma de lesiones. También sanciones. En Mareo tenían previsto someter hoy al joven extremo a una resonancia, cruzando los dedos para que todo quede en una sobrecarga. Su baja, no obstante, ya se da por hecha para el enfrentamiento de mañana en la Copa del Rey (Mendizorroza, 20 horas). Es el último eslabón de una cadena que parece no tener fin en una crisis en la que hay malos rendimientos, pero también paladas de desgracias.

Los problemas físicos del canterano refrendan una constante con la que ha tenido que lidiar el entrenador del Sporting desde que cogiera las riendas del proyecto hace ya casi dos meses. Si no hay novedades en el parte, la semana, con el envite copero ante el Mirandés y el partido de liga frente a la Real B, la afrontará sin Dubasin, sin Gaspar, sin Pablo García, sin el juvenil Nico Riestra, ahora sin Lozano y sin Loum, lesionado de larga duración.

Desde octubre, Borja Jiménez no ha tenido prácticamente una semana sin sobresaltos, viendo muy adelgazada su plantilla jornada tras jornada. En su debut contra el Racing, el técnico perdió a Kevin por sanción. Y en la visita del Zaragoza a Gijón, la debacle, contra el sentido de la victoria, resultó de magnitud: las lesiones de Gaspar y Otero, la expulsión de Dubasin y la quinta amarilla de Corredera. En la primera eliminatoria de Copa, contra el Caudal, las desgracias siguieron con la grave lesión de Loum. Ante Las Palmas tuvo que retirarse Kevin Vázquez, que volvió a una convocatoria el viernes. Dubasin se lesionó en la previa del viaje a Huesca. Gaspar, contra el Andorra. Y, por el camino, también Pablo García, el juvenil Nico Riestra y, ahora, Álex Lozano. Las desgracias, para Borja Jiménez, no vienen solas.

Con semejante panorama, el Sporting completará este martes su último entrenamiento de la semana en Gijón y ya el miércoles, a partir de las 9 horas, pondrá rumbo al País Vasco, donde jugará dos partidos en apenas cuatro días. El desplazamiento del equipo requerirá de una logística importante por el traslado de material y está por ver si, también, de un grupo de jugadores del filial.

Este lunes, Jiménez solo citó como novedad en el entrenamiento a Álex Oyón, además de los habituales Manu Rodríguez, Alex Diego y Álex Lozano, este hasta su lesión. En todo caso, Álex Oyón no puede, en principio, participar en el Torneo del K. O. hasta que sea regularizada su documentación con la apertura del mercado de enero. Hoy, ante el partido de Copa y la baja de Lozano, no es descartable que el técnico del Sporting pueda promocionar a algún futbolista más del segundo equipo. La semana pasada observó durante un entrenamiento al extremo Christian Ferreres. También al canterano Iker Martínez, que ya ha debutado con el primer equipo. También podrían viajar al País Vasco algunos de los futbolistas tocados para seguir con su recuperación, puesto que los entrenamientos del jueves y viernes se desarrollarán en la Ciudad Deportiva del Eibar.

En Vitoria y San Sebastián

Durante su estancia de cuatro días en el País Vasco, el equipo de Borja Jiménez pasará la noche de mañana en Vitoria, en el Hotel Canciller Ayala, para facilitar así el descanso de los futbolistas después del partido contra el Mirandés –sigue jugando en Mendizorroza– de la Copa del Rey. El jueves y el viernes, mientras, la expedición del Sporting pernoctará en San Sebastián, concretamente en el NH Aránzazu, donde ultimará el partido de liga frente a la Real Sociedad B. El sábado, a la conclusión del encuentro en Anoeta, el equipo emprenderá el viaje de regreso hacia Asturias.