Gaspar y Otero completan el cuarteto de capitanes del Sporting de Gijón Yáñez y Kevin Vázquez, por este orden, han sido los elegidos para portar el brazalete, seguidos por el canterano y el delantero

Javier Barrio Gijón Lunes, 18 de agosto 2025, 13:08 | Actualizado 13:28h. Comenta Compartir

El Sporting de Gijón ya tiene decidido el cuarteto de capitanes para la temporada 2025-2026, que arranca esta tarde con el partido frente al Córdoba (El Molinón, 19 horas).

Rubén Yáñez y Kevin Vázquez, por este orden, ya habían sido elegidos por el vestuario como los dos primeros capitanes, pero faltaba por conocer el nombre de los otros dos. Finalmente, estos serán Gaspar, canterano del Sporting y que debutó hace algo más de cinco años con el primer equipo, y el colombiano Juan Otero.

Los cuatro serán los encargados de portar el brazalete y, también, de ejercer de portavoces del vestuario en la negociación de algunas cuestiones con el club, como las primas por objetivos, u otros asuntos.

Temas

Sporting de Gijón