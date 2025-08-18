El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cuarteto de capitanes del Sporting de Gijón. Sporting

Gaspar y Otero completan el cuarteto de capitanes del Sporting de Gijón

Yáñez y Kevin Vázquez, por este orden, han sido los elegidos para portar el brazalete, seguidos por el canterano y el delantero

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:08

El Sporting de Gijón ya tiene decidido el cuarteto de capitanes para la temporada 2025-2026, que arranca esta tarde con el partido frente al Córdoba (El Molinón, 19 horas).

Rubén Yáñez y Kevin Vázquez, por este orden, ya habían sido elegidos por el vestuario como los dos primeros capitanes, pero faltaba por conocer el nombre de los otros dos. Finalmente, estos serán Gaspar, canterano del Sporting y que debutó hace algo más de cinco años con el primer equipo, y el colombiano Juan Otero.

Los cuatro serán los encargados de portar el brazalete y, también, de ejercer de portavoces del vestuario en la negociación de algunas cuestiones con el club, como las primas por objetivos, u otros asuntos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  2. 2 Asturias, con ocho fuegos activos, lucha por salvar sus entornos naturales
  3. 3 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  4. 4

    Vega-Arango: «El mejor regalo sería la victoria del Sporting»
  5. 5 Atendido un paciente psiquiatrico fuera de sí en su domicilio de la calle Llanes en Gijón
  6. 6 Asturias mira hacia el cielo en espera de la lluvia mientras las temperaturas se desploman
  7. 7 El Real Oviedo cierra a Bailly y busca otro central
  8. 8 Dani Vidal será el sustituto de Rozada como entrenador en el Real Avilés
  9. 9 Incendios forestales en Asturias | Lucha sin cuartel para proteger el paraíso natural
  10. 10 800 antitaurinos recorren Gijón al grito de «la tortura no es cultura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gaspar y Otero completan el cuarteto de capitanes del Sporting de Gijón

Gaspar y Otero completan el cuarteto de capitanes del Sporting de Gijón