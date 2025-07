El Sporting de Gijón ultima el fichaje de Carlos Rivera, preparador físico de la Selección hasta febrero

El Sporting de Gijón ultima los detalles para la incorporación a su estructura de Carlos Rivera Campesino (Madrid, 1974), que, si nada se ... tuerce, se convertirá en el nuevo director de Ciencias Aplicadas al Deporte, en una operación que el club está llevando con mucho sigilo, según pudo saber EL COMERCIO. No en vano, Rivera fue uno de los preparadores físicos de la Selección Española hasta febrero, integrado durante años al equipo de trabajo de Luis de la Fuente y a las categorías inferiores internacionales. En su palmarés figuran, entre otros éxitos, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, sobre todo, el oro en París 2024.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid, este preparador físico madrileño ha trabajado en el último medio año para el Al-Arabi de Catar, formando parte del 'staff' del exfutbolista del Sporting Pablo Amo, que previamente había dejado su cometido de segundo entrenador de Luis de la Fuente, en mitad del mes de febrero, para asumir las riendas de este club. En ese momento, Rivera era uno de los profesionales que habían promocionado para formar parte del cuerpo técnico de 'La Roja', siendo reclutado por Amo.

La apuesta del Sporting por este profesional es fuerte por el perfil que encarna, siendo el elegido, si todo se concreta, para relevar a Odin Vite, quien fuera director del departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte hasta hace unas semanas. Este departamento engloba los servicios médicos, la preparación física, la nutrición y, otras cuestiones, como la recuperación.

Antes de llegar a Las Rozas y de integrarse a las categorías inferiores de la Selección, pasando por la Sub 15, Sub 16, Sub 19, Sub 21 y la absoluta, Carlos Rivera también trabajó para el filial del Getafe, pasó por el Atlético de Madrid e, incluso, tuvo una etapa en México, en el San Luis. En todo caso, la mayor parte de su trayectoria la ha desarrollado en Las Rozas.

La negociación estaba pendiente de su desvinculación del Al-Arabi de Catar, con el que tenía contrato y en el que Pablo Amo sigue ejerciendo de entrenador. Pero si todo va según lo previsto, Carlos Rivera se convertirá en el nuevo director de Ciencias Aplicadas al Deporte del Sporting, cubriendo el vacío dejado por Odin Vite. Y con un perfil profesional muy diferente. Rivera no es un médico, sino un preparador físico con experiencia en la readaptación de las lesiones y en el entrenamiento de alto rendimiento, entre otros aspectos, además de tener un gran conocimiento del fútbol español.

La salida del facultativo mexicano, por otra parte, se había confirmado con los despidos de Óscar Garro y Pedro Menéndez, máximos responsables de la cantera hasta finales de mayo, relevados por Felipe Vega-Arango y Emilio Gutiérrez. La marcha de Vite, sin embargo, habría sido de mutuo acuerdo, después de que este diera su etapa en el Sporting por concluida.

Análisis de los protocolos

En todo caso, el Sporting estaba realizando un análisis de sus protocolos internos tras una temporada en la que se detectaron muchas lesiones musculares y recaídas. Si bien se encuadraron dentro de los parámetros habituales del resto de clubes, miembros del vestuario consideraban que había que darle una vuelta de tuerca al tratamiento de lesiones tras la experiencia del último año.

Carlos Rivera aspira a sumarse en los próximos días a la estructura del club, al día a día de Mareo, aumentando la dimensión de la remodelación que está realizando el Sporting para esta temporada 2025-2026, en la que aspira a dejar atrás el mal sabor de boca del curso anterior.