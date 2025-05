La continuidad de César Gelabert en el Sporting de Gijón se enfría con el aumento de sus pretendientes

La posibilidad de que César Gelabert (Palencia, 2000) siga jugando otro año más en Gijón pierde fuerza. No es una opción descartada, porque el ... Sporting de Gijón va a intentarlo, pero se va a encontrar con una importante competencia, además de la barrera de los dos millones de euros que el Toulouse exige por su traspaso. Algún club de Primera tiene su nombre sobre la mesa y esta podría ser la vía que cobre más fuerza en estas tres últimas semanas de la temporada.

Aunque resulta paradójico, puesto que el mediapunta ha sido decisivo para que el Sporting tenga encarrilada la permanencia, su gran estado de forma juega a la contra para que continúe, sin pasar desapercibido fuera de Mareo. Ni para el Toulouse, que no cuenta con él y sabe que el futbolista tampoco se ve regresando, aunque que es consciente de que su nivel aumenta su cartel ante la apertura del mercado. Ni, por supuesto, para sus pretendientes. Gelabert ha sido tentado por alguna competición extranjera, sobre todo por la Liga MX de México. Pero es en Primera donde podría estar su futuro. No se puede dar nada por seguro todavía, dependiendo de cómo se traduzcan esos intereses.

El Sporting, por su parte, ya ha manifestado que quiere seguir contando con Gelabert la próxima temporada, pero sabe que será muy complicado. Ya ha trasladado su intención al jugador. Y también la conoce el Toulouse, que se remite a los dos millones de euros de la opción de compra, teniendo en cuenta que todavía tiene contrato hasta 2027.

El Sporting busca fórmulas para poder retener al futbolista, que este año juega como cedido, además de contar a su favor con el vínculo sentimental que Gelabert tiene con Gijón y con el equipo, lo que ya le llevó a desechar las propuestas del Racing y del Eibar, entre otros clubes, además de una muy importante a nivel económico de una competición árabe. El Sporting ha esbozado un planteamiento similar al de Djuka, Róber Pier o Villalba, con la posibilidad de ofrecerle un contrato importante a futuro en México si pudiera hacerse con su propiedad para continuar otro año en Mareo y, tras el mismo, el ascenso siguiera resistiéndose.

En este momento, Gelabert, de 24 años, atraviesa el que puede ser el mejor momento de su carrera, con mucho margen de crecimiento. Mostrando una versión más irregular con Rubén Albés, quien le utilizó en distintas posiciones, Asier Garitano ha optado por darle continuidad en una demarcación más cercana a la mediapunta, con libertad en ataque, más descargado de otras tareas.

Así, el palentino se ha destapado como un futbolista tremendamente desequilibrante. Con Garitano lleva tres goles y una asistencia en los cuatro partidos que ha disputado a las órdenes del técnico vasco. En todo el tramo anterior, hasta el partido de Tenerife, cuando Albés fue destituido, sumaba únicamente el gol marcado en el derbi del Tartiere y otra asistencia.

Un jugador «importante»

«Gelabert es un jugador importante. Ha jugado con molestias musculares y ha estado bien, entiende el fútbol y también lo que queremos de él», valoró el sábado Garitano, clave en su gran final de temporada, sobre la aportación del palentino, que ante el Deportivo firmó una gran asistencia en el gol de Nacho Méndez, además de ser el hilo conductor de casi todas las ocasiones.

Reconociendo su importancia en el proyecto, no obstante, Garitano fue más reservado cuando se refirió a las posibilidades de seguir contando con el palentino la próxima temporada. «Su futuro no depende de él, pertenece al Toulouse. Ahora mismo no sabría decir si se va a quedar. Eso es otra historia», dijo. Sí concedió que el mediapunta está «contento» en Gijón.