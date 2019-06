Sporting Sporting | Christian Joel: «Estoy preparado» Christian Joel controla un balón durante el entrenamiento de ayer en Mareo. / ARNALDO GARCÍA Heredero de una saga de arqueros, con un físico portentoso, aguarda a su debut del sábado | «Mi sueño es llegar a Primera con el Sporting y ser el portero», asegura el joven guardameta cubano JAVIER BARRIO GIJÓN. Miércoles, 5 junio 2019, 01:02

«¡Cuba, Cuba!», se escucha en varios rincones de un rectángulo de Mareo. Las hercúleas piernas de Christian Joel (La Habana, Cuba, 1999) controlan un balón. Gira en busca de la zona más despejada y da un pase con la amplia visión que le otorgan sus 1,93 metros. «Es una fuerza de la naturaleza», confirman en Mareo, donde le han rebautizado en el día a día con el nombre de la popular isla caribeña en la que nació hace 19 años, en el corazón de La Habana, desde donde se trasladó siendo un niño a España. Allí el béisbol gana al fútbol en popularidad, pero se mira con el rabillo del ojo la evolución de este poderoso guardameta, que ya se encuentra en capilla. El sábado, si nada se tuerce, hará su debut en Segunda División frente al Cádiz. «Estoy preparado», promete.

Hijo y hermano de porteros (su padre Lázaro jugó muchos años en Cuba y en su selección, y su hermano Jonathan está en el infantil del Sporting), Rogelio García le captó pronto. «Llegué a Mareo en infantil de segundo año y hasta ahora», repasa el meta telegráficamente. Había pasado por el San Esteban de Ciaño y el Alcázar de Sama. Fútbol de la Cuenca del Nalón. De ahí, al Roces, donde el técnico gijonés, el 'ojo' responsable de la llegada de varios de los canteranos que están irrumpiendo en el primer equipo, persuadió a sus padres. Antes hizo una prueba con el Madrid en Valdebebas, en Semana Santa, pero sus progenitores ya habían dado su palabra. Y no faltaron a ella, subrayan en Mareo.

En el Sporting ponderan su portentoso físico y su fuerte personalidad, reflejada de cuando en cuando en sus mosqueos ante el error. «Tiene mucho amor propio», destacan en el club. «Está en un buen momento. Cuando supo que Dani (Martín) se iba con la selección ya se empezó a mentalizar por si acaso. Está preparado, muy tranquilo. Le hemos dicho que si juega no tiene que ver el partido como algo importante. Le queda toda una carrera por delante y tiene que vivir la experiencia», relativiza sobre su más que posible debut Jorge Sariego, el entrenador de porteros del Sporting, su sombra desde 2013. «Estoy preparado para cuando el míster me diga que voy a estar en el once, si finalmente estoy. Llevo trabajando todo el año con el equipo y esperando una oportunidad», remata el portero.

Admirador del inglés Joe Hart, que hizo carrera en el Manchester City y ahora detiene balones para el Burnley, 'Cuba' ha vivido un año a la sombra de Diego Mariño, primero, y de Dani Martín, después. Pero desde esa posición de tercer portero, completando de forma paralela su primera temporada con el filial (22 titularidades, 1.980 minutos), se ha ganado a buena parte del vestuario. «Tiene un corazón enorme. Su apariencia es la de un futbolista serio, pero es muy querido por el vestuario», enfatiza Sariego. Molinero, Babin, Djurdjevic... Todos le tienen en alta estima. Las bromas y abrazos con el meta son frecuentes en el paisaje de Mareo.

La selección de Cuba

«Supongo que todos nos ponemos nerviosos en algún momento, pero una vez que estás dentro del campo solo piensas en jugar y en hacerlo lo mejor posible, estando concentrado los noventa minutos», anticipa el protagonista en relación al ambiente de la competición profesional. «¿Debutar? Es un sueño para cualquier canterano. Llevo aquí toda una vida. Todos mis amigos son del Sporting y para mí es una ilusión estar aquí», subraya. Tanto como debutar con la selección de Cuba, que le observa desde la distancia. «Me gustaría mucho», se sincera Christian Joel, quien también tiene la nacionalidad francesa por parte de madre.

«Tiene presencia y mucha envergadura. Llega a balones que parecen imposibles y no solo por la altura, sino porque tiene una potencia de piernas impresionante», le pondera Jorge Sariego. «Creo que soy un portero ágil en portería, me siento libre por arriba, en los balones aéreos. Lo que más me gustaría transmitir a la gente es seguridad», apostilla él, con contrato hasta 2021. «¿Y con qué sueña?», se le cuestiona. «Con llegar a Primera con el Sporting y ser el portero», responde.