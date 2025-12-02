El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Entrenamiento del Sporting esta mañana. J. C. Román
Sporting de Gijón

Borja Jiménez echa mano del filial para la Copa del Rey

El técnico del Sporting recluta para la víspera del viaje a Vitoria a Iker Martínez, Enol Prendes, Chris Ferreres, Marcos, Bruno Rubio y el portero Mario, además de Manu Rodríguez y Alex Diego

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:27

Comenta

Borja Jiménez completó este martes el último entrenamiento de la semana en Gijón antes del inicio del 'stage' de cuatro días en el País Vasco. Además de los habituales Alex Diego y Manu Rodríguez, que llevan en dinámica del primer equipo varias semanas, el entrenador del Sporting de Gijón reclutó esta mañana a los jugadores del filial Iker Martínez, Enol Prendes, Chris Ferreres, Marcos, Bruno Rubio y al portero Mario.

Todos ellos, en principio, tienen opciones serias de formar parte de la convocatoria para el partido de mañana contra el Mirandés.

En ese sentido, Borja Jiménez introducirá cambios en el once titular, sobre todo porque el sábado, sin apenas descanso, tendrá que encarar el partido de liga contra la Real Sociedad B en Anoeta y porque, además, tiene varias bajas, como, por ejemplo, Dubasin y el propio Gaspar.

La expedición del Sporting de Gijón pondrá rumbo mañana a Vitoria, a partir de las 9 horas. El equipo se enfrenta este miércoles al Mirandés en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputará en Mendizorroza contra el Mirandés

