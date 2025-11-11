El Sporting de Gijón jugará en la Copa del Rey contra un rival de Segunda El conjunto rojiblanco actuará como visitante en la eliminatoria que se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre

Los jugadores del Sporting de Gijón celebran el gol de Dubasin en la eliminatoria de la Copa del Rey frente al Caudal.

José L. González Martes, 11 de noviembre 2025, 13:43 | Actualizado 13:54h. Comenta Compartir

El Sporting de Gijón se medirá al Mirandés en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre. El conjunto rojiblanco ha quedado encuadrado como equipo visitante, por lo que tendrá que desplazarse al campo del conjunto 'jabato'. El precedente más cercano de este choque es el del pasado viernes, cuando los de Borja Jiménez cayeron en Mendizorroza, donde se disputó el partido debido a las obras en Anduva, por 2-1.

El equipo gijonés llega a esta segunda ronda de la Copa del Rey después de apear el Caudal de Mieres en un partido que se resolvió en los últimos instantes con un gol de Jonathan Dubasin. En el sorteo celebrado esta maána el Sporting de Gijón tenía la opción de medirse a un rival de Primera RFEF, pero la suerte ha querido que haya quedado emparejado con un club de su misma categoría. El Mirandés marcha penúltimo en la competición liguera, con doce puntos. La victoria ante los rojiblancos supuso una inyección anímica y también en el terreno deportivo, consiguiendo recortar distancias respecto a los equipos que ocupan los puestos que permiten la salvación, dejándola ahora a tres puntos.

El Sporting de Gijón es el único representante asturiano en la segunda ronda de la Copa del Rey. Todos los clubes de la región que participaron en la primera eliminatoria quedaron apeados. Esta segunda ronda, al igual que la primera, se disputará a partido a partido único. En esta ronda la RFEF decidió mantener el sistema de división territorial que ya se vio en la anterior. Las otras eliminatorias del grupo norte son las siguientes:

-Ourense-Girona.

-Portugalete-Deportivo Alavés.

-Reus-Real Sociedad.

-Sant Andreu-Celta de Vigo.

-Atlético Baleares-Espanyol

-CD Ebro-Osasuna

-Numancia-Mallorca

-Sabadell-Deportivo La Coruña

-Pontevedra-Eibar

-Racing de Ferrol-Huesca

-Ponferradina-Racing de Santander

-Cultural-Andorra

-Zaragoza-Burgos

En el grupo sur, los emparejamientos son:

-CD Cieza - Levante UD

-CD Extremadura - Sevilla FC

-CD Quintanar del Rey - Elche CF

-CDA Navalcarnero - Getafe CF

-Torrent CF - Real Betis

-Club Atlético Antoniano - Villarreal CF

-Real Ávila - Rayo Vallecano

-FC Cartagena - Valencia CF

-Real Murcia - Cádiz CF

-CD Guadalajara - AD Ceuta

-CF Talavera de la Reina - Málaga CF

-CD Eldense - UD Almería

-CD Tenerife - Granada CF

-CD Leganés - Albacete Balompié