El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Gaspar y Justin aprietan para llegar al estreno del Sporting de Gijón

Los dos futbolistas participaron en el inicio del entrenamiento, presenciado por un centenar de aficionados

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:12

El mediocentro Justin Smith y el canterano Gaspar han completado el entrenamiento del Sporting de Gijón esta mañana en Mareo de forma parcial. Los dos jugadores se han convertido en la gran novedad de la jornada, en una sesión desarrollada a puerta abierta, con presencia de un centenar de aficionados, a la espera de ver si pueden llegar a tiempo para el partido del lunes contra el Córdoba (El Molinón, 19 horas).

Una hora después del inicio del entrenamiento, tanto Gaspar como Justin se han retirado del campo número 1 para seguir con sus procesos y su recuperación en el gimnasio.

En principio, si mantienen la misma evolución y no se resienten de sus molestias, podrían estar a disposición de Asier Garitano para el debut. Dependerá, en todo caso, de estos últimos días de la preparación.

El técnico vasco, por otra parte, ha realizado algunos ensayos con dos equipos de cara al estreno liguero, pero sin arrojar muchas pistas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  2. 2 Fallece a los 77 años Martín Vega, gerente de la empresa Martín Vega Maquinaria
  3. 3 Sufre un accidente en Tineo y quintuplica la tasa de alcohol: investigan a un camionero gijonés
  4. 4 Asturias eleva la alerta y el ejército acude en su ayuda para combatir once incendios
  5. 5 El Acebo fue un infierno: «Creí que me moría con mis hijos»
  6. 6

    Asturias advierte a los pisos turísticos: nada de cajetines en el portal, wifi obligatoria y hasta cuatro años de sanción a los incumplidores
  7. 7

    El Sporting de Gijón se interesa por Daniel Luna como alternativa a Lasha Odisharia
  8. 8 El TSJA dice que el crimen de Susana Sierra en Gijón «no ha sido calificado como de violencia de género»
  9. 9 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  10. 10 Bonnie Tyler conquista Poniente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gaspar y Justin aprietan para llegar al estreno del Sporting de Gijón

Gaspar y Justin aprietan para llegar al estreno del Sporting de Gijón