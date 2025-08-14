Gaspar y Justin aprietan para llegar al estreno del Sporting de Gijón Los dos futbolistas participaron en el inicio del entrenamiento, presenciado por un centenar de aficionados

El mediocentro Justin Smith y el canterano Gaspar han completado el entrenamiento del Sporting de Gijón esta mañana en Mareo de forma parcial. Los dos jugadores se han convertido en la gran novedad de la jornada, en una sesión desarrollada a puerta abierta, con presencia de un centenar de aficionados, a la espera de ver si pueden llegar a tiempo para el partido del lunes contra el Córdoba (El Molinón, 19 horas).

Una hora después del inicio del entrenamiento, tanto Gaspar como Justin se han retirado del campo número 1 para seguir con sus procesos y su recuperación en el gimnasio.

En principio, si mantienen la misma evolución y no se resienten de sus molestias, podrían estar a disposición de Asier Garitano para el debut. Dependerá, en todo caso, de estos últimos días de la preparación.

El técnico vasco, por otra parte, ha realizado algunos ensayos con dos equipos de cara al estreno liguero, pero sin arrojar muchas pistas.