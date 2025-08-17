El Sporting de Gijón, a seguir la fiesta en casa frente al Córdoba

Iván García Gijón Domingo, 17 de agosto 2025, 19:24 Comenta Compartir

79 días después del último partido en Ferrol de la temporada pasada, el primer Sporting de Gijón de Garitano rompe el hielo este lunes ante el Córdoba del asturiano Iván Ania. Se acabaron las balas de fogueo. Se acabó la pretemporada. Los golpes ya duelen. Los goles ya cuentan. Los puntos ya valen. Tras seis semanas de verano exigentes y, en línea ascendente, el fútbol toma el testigo de la Semana Grande.

El Molinón, a punto de colgar el cartel de 'no hay entradas', lucirá el ambiente de las grandes citas. El número 12 volverá a ser el jugador diferencial del club, en una semana en la que ya se han rebasado los 23.000 socios. La afición no fallará para abrir la novena temporada del equipo en la categoría de plata. Una travesía que ya se antoja demasiado larga. Para remediarlo, el Grupo Orlegi ha hecho una inversión de más de cuatro millones en este mercado de fichajes –solo el Almería ha gastado más–. La mayor cuantía, las compras de Dubasin y Gelabert. Ambos, titulares este lunes, están llamados a marcar la diferencia en un equipo que el curso pasado comenzó soñando con el ascenso, coqueteando con el descenso y firmando una insípida undécima posición.

El tercero en discordia en esa línea de tres mediapuntas, el ocupante del flanco izquierdo, apunta a ser la principal incógnita del once. Gaspar Campos, que partía como titular, se reincorporó a los entrenamientos esta semana, tras perderse la anterior y los últimos cuatro amistosos por molestias. Su lugar podría ocuparlo Dani Queipo. Menos probable parece que sea Juan Otero el que se caiga al costado. El colombiano está llamado a ejercer de punta de lanza, con los enrachados Amadou y Caicedo esperando una oportunidad desde el banquillo.

Bajo palos, Yáñez. Por los guantes del arquero, elevado a la capitanía este curso, pasan en gran medida las aspiraciones de un Sporting al que la campaña anterior le tocó sacar más veces el esférico del fondo de su portería de las que un equipo con aspiraciones se puede permitir. Para rebajar esa cifra de 54 tantos encajados, la revolución ha llegado en el centro de la zaga, donde solo repite Curbelo de la temporada pasada. El canario, casi inédito en 2025 por lesión, apunta a titular junto al francés Lucas Perrin, con Guille Rosas y Diego Sánchez en los laterales.

Álex Corredera y Nacho Martín, en el doble pivote, completan el previsible 4-2-3-1 con el que Garitano se estrenará ante su gente en busca del triunfo. Algo que el Sporting solo ha hecho en dos de las ocho temporadas que lleva de seguido en Segunda División (2020 y 2021). Ambas en El Molinón. Un feudo que los del Piles aspiran a convertir en un fortín. «La seña de identidad será parecida a la del final de la temporada pasada», recordaba en su comparecencia el técnico. Desde su llegada, el Sporting solo conoce la victoria como local: 12 de 12. Una racha a mantener.

Loum, descartado

Trece fichajes inscritos presenta en su plantilla el renovado proyecto del Córdoba de Iván Ania. Oviedista en las dos acepciones, reconocía en la previa lo «especial» de medirse a su rival deportivo. Afronta su tercera temporada con los andaluces, la segunda en el fútbol profesional. El curso pasado arrancaron dubitativos y terminaron firmando una grandísima segunda vuelta, rondando la promoción.

«El objetivo es mejorar la temporada pasada», asumía Ania, que para el duelo inaugural de esta jornada solo cuenta con la baja de Dalisson y Adilson, lesionado de larga duración. Evitar un partido «de ida y vuelta» es lo que pretenden los blanquiverdes, uno de los equipos más atrevidos de la temporada pasada. Especialmente sin balón, donde su propuesta asfixiante en la presión, y su mal inicio a domicilio, les llevó a ser uno de los conjuntos más goleados de la categoría, con 63 tantos en contra. «Tenemos que encontrar el equilibrio», se marcaba como deberes su técnico para este curso.

Los andaluces no podrán contar más con los goles de Antonio Casas, ahora en el Venezia italiano, pero sí con los del incombustible Sergi Guardiola –llega del Rayo–, principal amenaza este lunes en El Molinón. Por neutralizarlo a él, y a la amenaza de segunda línea que suponen los Jacobo, Álex Sala o Kevin Medina, pasan buena parte de las opciones de un Sporting que quiere estrenar su casillero con tres puntos. Sería el mejor broche a la Semana Grande y el mejor inicio una temporada, que por qué no, también quiere colgarse ese adjetivo.

Temas

Sporting de Gijón