El Gobierno opta por la fiscal contra violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz
Juan Otero disputa un balón con Ángel Hidalgo en el partido del Sporting de Gijón contra el Huesca. LOF

Lo que le viene al Sporting de Gijón: cuatro citas para saber a dónde mirar

El Sporting de Gijón se medirá antes de la apertura del mercado de invierno a cuatro rivales a los que ahora supera en la clasificación

José L. González

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:56

El mes de noviembre está resultando complicado para el Sporting de Gijón. El equipo de Borja Jiménez acumula dos empates y dos derrotas, ... en tres de los casos contra rivales que venían de rachas de malos resultados. Las lesiones y los movimientos desde el banquillo han dejado la impresión de que la plantilla carece de la profundidad que se le presumía y el propio entrenador rojiblanco admite ya la necesidad de hacer incorporaciones en el mercado invernal para dar un equilibrio que ahora no se aprecia. Hasta llegar al 2 de enero, fecha de apertura del periodo de transacciones de jugadores con equipo, habrá que superar cuatro citas ligueras en las que pueden quedar más definidas las aspiraciones del club para la presente temporada. Todas, además, contra rivales que en este momento están por debajo del Sporting en la clasificación.

