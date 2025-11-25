Lo que le viene al Sporting de Gijón: cuatro citas para saber a dónde mirar

El mes de noviembre está resultando complicado para el Sporting de Gijón. El equipo de Borja Jiménez acumula dos empates y dos derrotas, ... en tres de los casos contra rivales que venían de rachas de malos resultados. Las lesiones y los movimientos desde el banquillo han dejado la impresión de que la plantilla carece de la profundidad que se le presumía y el propio entrenador rojiblanco admite ya la necesidad de hacer incorporaciones en el mercado invernal para dar un equilibrio que ahora no se aprecia. Hasta llegar al 2 de enero, fecha de apertura del periodo de transacciones de jugadores con equipo, habrá que superar cuatro citas ligueras en las que pueden quedar más definidas las aspiraciones del club para la presente temporada. Todas, además, contra rivales que en este momento están por debajo del Sporting en la clasificación.

La primera piedra en el camino es el Andorra, que llega el viernes a El Molinón en medio de una crisis que se ha llevado por delante a su hasta ahora entrenador, Ibai Gómez. El recién ascendido lleva sin ganar un partido de Liga desde el 27 de septiembre, cuando asaltó El Sardinero poniéndose dos veces por delante en el marcador. Con el nombre de Rubén Albés, quien entrenó a los rojiblancos la pasada campaña, como uno de los candidatos a ocupar el banquillo, las urgencias de los andorranos son máximas. La racha de cuatro derrotas y tres empates tiene al equipo a un punto del descenso, pero solo a tres del Sporting.

El próximo miércoles será el momento de decidir si el equipo rojiblanco sigue o no en la Copa. El desplazamiento a Miranda de Ebro entre semana supone un escollo en la planificación del trabajo, máxime teniendo en cuenta que tres días después el equipo tiene que plantarse en San Sebastián para medirse a la Real Sociedad B, otro conjunto en apuros. También recién ascendido, el filial donostiarra ve la salvación cerca después de haber cosechado dos victorias en noviembre, embolsándose más de dos tercios de su puntuación total en este pequeño tramo.

El último viaje en Liga del Sporting llegará el sábado 13 de diciembre con el desplazamiento a Granada para medirse a uno de los equipos que, a inicio de temporada, estaba llamado a ocupar los puestos de honor, pero que en cambio se ve inmerso en la lucha por la salvación. Los de José Rojo 'Pacheta' no acaban de encontrar la regularidad y tienen muchos problemas para abrochar partidos, con solo dos victorias en lo que va de curso. Huesca, Real Sociedad B y Zaragoza han sido los únicos equipos a los que han logrado batir en la presente campaña.

El mes de diciembre lo cerrará el Sporting recibiendo al Leganés en El Molinón. El anterior equipo de Borja Jiménez lleva un primer tercio de campeonato con unos resultados muy alejados de las expectativas puestas en el proyecto. Descendido de Primera, los de Paco López suman solo dos puntos menos que los rojiblancos y en el mes de noviembre se anotan una victoria y tres derrotas, escaso botín para un conjunto que mantiene a futbolistas de su pasada campaña en la máxima categoría.

Rachas

Las rachas de malos resultados cuando se pasa el primer cuarto de competición no son nuevas para el Sporting, que ya las vivió en campañas anteriores. El equipo que entrenó Miguel Ángel Ramírez hizo un buen inicio de campeonato, pero pasó un mes de diciembre atónico que le llevó a perder cierto empuje. No obstante, la plantilla del preparador canario tenía en la mochila ocho puntos más a estas alturas de campeonato de los que se anota el actual Sporting. Una situación similar se dio la pasada campaña, con Rubén Albés al frente. Un inicio irregular dio paso a una racha con siete victorias, un empate y una derrota que catapultaron al equipo. Luego llegó el partido de Cartagena y el declive de un proyecto que solo se apuntó un partido ganado en diecisiete disputados. Tras la jornada quince, las que se llevan disputadas de competición, el Sporting del vigués tenía cinco puntos más que el de Borja Jiménez.

El conjunto rojiblanco afronta este tramo final de año con algunas dudas. El club teme que Dubasin cause baja contra el Andorra por problemas musculares, Mamadou Loum está descartado para lo que resta de campeonato y Pablo García se recupera de una pubalgia. Quienes ya están de vuelta son Juan Otero y Jesús Bernal. Con estos mimbres tendrá que llegar el conjunto rojiblanco al mes de enero, cuando se abrirá el periodo de fichajes. El club peina ya el mercado con la intención de hacer incorporaciones. Uno de los jugadores que interesan es Urko Izeta, que apenas está contando en el Athletic de Bilbao. No obstante, el capítulo de entradas estará muy condicionado por el de salidas, un capítulo que se acelerará tras el partido contra el Leganés.