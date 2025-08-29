El Sporting de Gijón se juega el triple ante la Cultural

Con 23.295 abonados registrados, según la última actualización del censo del Sporting del Gijón, y con El Molinón a reventar, el equipo de ... Asier Garitano se juega esta noche (21.30 horas) el triple para firmar un inicio redondo y prometedor. Por números, el mejor de las cuatro temporadas de la 'era Orlegi' y que prendería de forma definitiva la comunión con el sportinguismo. De manera tan espontánea como su natural técnico, este equipo está conectando con la grada. Quizá por su mensaje realista, nada florido, de picar piedra, y una plantilla que se aprecia justa y que ansía refuerzos. Al menos, los acordados por los técnicos del club: un extremo y un defensa zurdo. Un equipo que, pese a todo, va haciendo camino y que esta noche protagoniza un duelo precioso en lo ambiental.

Con los despachos en plena ebullición, a la espera de ver si fructifican las gestiones a lo largo del día de hoy o ya el fin de semana, Garitano sí que pudo alistar para la convocatoria a Gaspar, la gran duda en el once, además de a Kevin Vázquez, baja en Ceuta. También a Loum, rezumando buen rollo en la presentación del miércoles, que ya le ha convertido en un futbolista al que buena parte de la afición –hasta la prueba del algodón de los partidos– le tiene el ojo echado. El senegalés, la «máquina» de este Sporting, entró en su primera lista. No se esperan grandes alteraciones en la selección de personal de un equipo continuista, salvo por la alternancia de los laterales y alguna baja.

Tiene muchos alicientes esta noche el Sporting, arropado por un estadio rebosante y con la presencia festiva de más de medio millar de seguidores de la Cultural. Para empezar, el suculento botín de los tres puntos, que, debates futbolísticos al margen sobre algunas fases del partido contra el Córdoba y del viaje a Ceuta, atornillarían al Sporting en la parte alta. Demasiado pronto para comprar confeti, aunque el valor de abrochar nueve puntos en tres partidos está fuera de toda duda para cualquier horizonte al que termine aspirando el equipo, que hoy por hoy pica alto.

Asier Garitano, además, cuenta todos sus partidos en El Molinón por victorias desde su llegada el pasado mes de abril. Y, en el reparto de méritos ofensivos, Gelabert y Otero no han dejado de marcar, el primero, y asistir, el segundo, en este arranque. Un inicio que, sobre el papel, empezará a empinarse a partir del próximo fin de semana. Tras los enfrentamientos con dos recién ascendidos llegarán el viaje a Riazor, la visita de un Burgos duro de pelar a Gijón y el desplazamiento a Almería. Una fase del calendario que anuncia remango. También, por cierto, un poco más de relajo y calma para la preparación y el descanso del Sporting, que llega con la lengua fuera. Esta noche disputa su tercer partido en doce días.

El cruce de esta noche le sitúa frente a la Cultural Leonesa, trasquilada en dos primeras jornadas extrañas. Una goleada concedida ante el Burgos (5-1), desatado tras una expulsión de los leoneses y un penalti a favor antes del primer minuto, se dio de la mano con un traspiés mucho más prieto (0-1) ante el Almería. Un partido más rígido, con el riojano Raúl Llona defendiendo ya con una defensa de tres. La Cultural ha manifestado debilidad en las dos áreas en estos primeros partidos, necesitada de refuerzos, sobre todo en ataque.

La cesión de Paraschiv

En León intuyen que hoy no esperan una puesta en escena muy arriesgada de la Cultural en El Molinón, tras las cicatrices de las primeras jornadas, sino un encuentro más medido y atragantado. Con las dudas de Tresaco y Satrústegui, Llona sí tiene a su disposición al mediapunta Chacón, que ha renovado su cesión desde el Dépor tras ser elemental en el ascenso de la Cultural, y a Bicho, un veterano mediocentro gallego que es santo y seña del equipo leonés. En punta, el rumano Paraschiv, propiedad del Oviedo.