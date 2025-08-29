El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gaspar, a la derecha, junto a los canteranos Guille, Pablo, Nacho Martín y Diego Sánchez. Damián Arienza
Sporting de Gijón - Cultural

El Sporting de Gijón se juega el triple ante la Cultural

Asier Garitano recupera a Gaspar y a Kevin, y convoca a Loum, para buscar la tercera victoria consecutiva ante un Molinón lleno

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:58

Con 23.295 abonados registrados, según la última actualización del censo del Sporting del Gijón, y con El Molinón a reventar, el equipo de ... Asier Garitano se juega esta noche (21.30 horas) el triple para firmar un inicio redondo y prometedor. Por números, el mejor de las cuatro temporadas de la 'era Orlegi' y que prendería de forma definitiva la comunión con el sportinguismo. De manera tan espontánea como su natural técnico, este equipo está conectando con la grada. Quizá por su mensaje realista, nada florido, de picar piedra, y una plantilla que se aprecia justa y que ansía refuerzos. Al menos, los acordados por los técnicos del club: un extremo y un defensa zurdo. Un equipo que, pese a todo, va haciendo camino y que esta noche protagoniza un duelo precioso en lo ambiental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  3. 3 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  4. 4 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  5. 5 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  6. 6 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  7. 7

    El PSOE de Asturias propondrá a Lydia Espina para el Senado tras la dimisión de Melania Álvarez
  8. 8

    Iberia recibe la llegada de Volotea a la ruta entre Asturias y Madrid bajando sus tarifas a 25 euros
  9. 9

    El Sporting de Gijón reactiva el fichaje de Lasha Odisharia
  10. 10 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Sporting de Gijón se juega el triple ante la Cultural

El Sporting de Gijón se juega el triple ante la Cultural