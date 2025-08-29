El Molinón, hasta la bandera: las entradas para el partido Sporting de Gijón - Cultural Leonesa, agotadas

Javier Barrio Gijón Viernes, 29 de agosto 2025, 11:00 | Actualizado 11:09h. Comenta Compartir

El Molinón, a reventar. El Real Sporting de Gijón, que actualizó ayer su registro de abonados hasta los 23.295, ha vendido esta mañana las últimas entradas para el encuentro que disputará esta noche frente a la Cultural Leonesa (21.30 horas). De esta forma, ya se ha agotado todo el papel que había disponible para este encuentro.

24.896 aficionados presenciaron el estreno del equipo de Asier Garitano en El Molinón ante el Córdoba y la cifra de hoy, si no es más elevada, apunta a ser muy similar en un partido en el que el Real Sporting de Gijón aspira a lograr la tercera victoria consecutiva de este prometedor inicio.

A los seguidores locales se sumarán los aficionados de la Cultural Leonesa. El club gijonés envió a León 570 entradas, pero además de estos hay aficionados visitantes que han podido adquirir más localidades en la venta al público en general.

En la previa, la Grada de Animación ha anunciado un recibimiento al equipo, a partir de las 19.45 horas, cuando está previsto que el autocar llegue al estadio.

El equipo, mientras, tendrá una pequeña jornada de activación esta mañana en El Molinón, a puerta cerrada, y tras la misma se trasladará hasta el Hotel Artiem, donde dará comienzo la concentración.

