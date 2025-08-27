Gaspar, ausente en el entrenamiento de hoy del Sporting de Gijón, se probará mañana El Molinón está muy cerca de agotar el papel para el partido del viernes ante la Cultural. Quedan menos de trescientas entradas a la venta

Gaspar Campos no participó tampoco hoy en el entrenamiento del Real Sporting de Gijón, pero, aunque se mantiene como seria duda, no está descartado para el partido del viernes ante la Cultural Leonesa (El Molinón, 21.30 horas). Queda por delante el entrenamiento de mañana, que será definitivo para saber si el canterano puede entrar o no en la convocatoria de Asier Garitano.

El futbolista gijonés arrastra un golpe y ya no participó en el entrenamiento de ayer, realizando carrera continua y un trabajo específico al margen del grupo. Si bien es cierto que la semana está siendo muy corta y queda ya muy poco margen para el encuentro, la evolución en las últimas horas del jugador ha sido positiva y todo queda pendiente de las sensaciones que manifieste en el último día de trabajo.

El resto de futbolistas, con Kevin Vázquez ya recuperado, están a disposición de Garitano para el partido de pasado mañana.

Por lo demás, El Molinón está muy cerca de agotar el papel para el segundo encuentro como local del Real Sporting de Gijón de la temporada, en el que aspira a lograr la tercera victoria consecutiva de este arranque liguero. Quedan ya menos de trescientas localidades a la venta, con lo que se espera otra gran entrada. Además, la Grada de Animación ha realizado una convocatoria a todo el sportinguismo para recibir al equipo a partir de las 19.45 horas.

