La defensa del Sporting de Gijón es cosa de cuatro hombres

La defensa del Sporting de Gijón, desde la llegada de Borja Jiménez al equipo, tiene nombre y apellidos. Diego Sánchez, Pablo Vázquez, Lucas ... Perrin y Guille Rosas han sido los escuderos del guardameta Rubén Yáñez en los seis encuentros de Liga que el abulense ha dirigido desde su desembarco en el banquillo rojiblanco. Una situación a la que, en parte, el técnico del Sporting se ha visto abocado por las lesiones del resto de integrantes de la zaga.

El club parecía en pretemporada que el equipo rojiblanco contaría en la zaga con una de las líneas mejor cubierta. Sin embargo, los problemas físicos de Curbelo, primero, y las recientes lesiones de Kevin Vázquez y de Pablo García han acortado el abanico de recursos para la defensa sportinguista. Y eso que la retaguardia fue una de las prioridades de la entidad gijonesas el pasado verano. Tras las salidas de Maras y Róber Pier y la retirada de Cote, el Sporting se apresuró a encontrar sus reemplazos. Más si cabe tras haber encajado 54 goles en la campaña anterior, una cifra casi inasumible para cualquier equipo con aspiraciones de ascenso.

A las llegadas de Vázquez y Perrin –ambos han sido titulares en los 14 encuentros que van de Liga– debía sumarse la de un último defensor zurdo (central o lateral). El club no fue capaz de cerrar la incorporación de un futbolista que convenciese a la dirección deportiva ni a Asier Garitano, entrenador entonces, y dieron la plantilla por cerrada elevando a Kembo al rol de cuarto central.

El Sporting prefirió guardarse la carta del mercado de invierno y analizar a mitad de temporada las opciones de apuntalar su sistema defensivo. Pese a todo, el club iniciaba la competición oficial con ocho defensores para cuatro puestos, aunque en la práctica nunca ha parecido que la disponibilidad sea tan amplia. Los ya citados problemas físicos de Eric Curbelo y la falta de confianza en Kembo han dejado prácticamente sin competencia a Pablo Vázquez y Perrin. No en balde, son los dos jugadores de campo con más minutos de la primera plantilla, solo superados por Yáñez.

Más abierta parecía la disputa en los laterales. Con Garitano, tanto Pablo García como Kevin Vázquez alternaron titularidades con Rosas y Sánchez. De hecho, los dos primeros fueron alineados de inicio en la primera jornada ante el Córdoba. También repitieron en Riazor en la cuarta jornada, en la que el Sporting formó un doble lateral en la derecha. Desde entonces, solo ante Las Palmas ambos (Pablo y Kevin) han compartido titularidad.

Ante los canarios cayó lesionado el ex del Celta y Pablo García, que ya fue baja en el último encuentro, sufre un cuadro de pubalgia y el club anunciaba este miércoles que el canterano estará al margen de la dinámica del grupo mientras se trata de sus problemas físicos.

Y es que, si la plantilla del Sporting viene acusando un mal este curso, es la falta de fondo de armario de la misma. Ocho futbolistas del club ya han superado la barrera de los mil minutos. Yáñez, Corredera, Dubasin, Gelabert, Diego Sánchez, Guille Rosas, Pablo Vázquez y Lucas Perrin. Lejos quedan los 436 minutos y 422 que, respectivamente, han disputado Pablo García y Kevin Vázquez.

Peor aún es la alternancia en el centro de la zaga, donde Kembo solo cuenta con 44 minutos, los de la segunda parte en Castalia y Eric Curbelo, con 29, no disputa minutos en Liga desde la jornada 2, en Ceuta.