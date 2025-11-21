El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pablo Vázquez disputa, por arriba, un balón al eibarrés Anaitz Arbilla ante la atenta mirada de sus compañeros en la zaga Lucas Perrin y Diego Sánchez. Arnaldo García

La defensa del Sporting de Gijón es cosa de cuatro hombres

Diego Sánchez, Pablo Vázquez, Lucas Perrin y Guille Rosas han jugado todos los encuentros desde la llegada de Borja Jiménez al banquillo del Sporting de Gijón

Iván García

Iván García

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:32

Comenta

La defensa del Sporting de Gijón, desde la llegada de Borja Jiménez al equipo, tiene nombre y apellidos. Diego Sánchez, Pablo Vázquez, Lucas ... Perrin y Guille Rosas han sido los escuderos del guardameta Rubén Yáñez en los seis encuentros de Liga que el abulense ha dirigido desde su desembarco en el banquillo rojiblanco. Una situación a la que, en parte, el técnico del Sporting se ha visto abocado por las lesiones del resto de integrantes de la zaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  2. 2 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  3. 3 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  6. 6 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias
  7. 7

    Servicios Sociales barajó realojar en barracones durante dos años a los usuarios del Albergue Covadonga, en Gijón
  8. 8

    Protesta en Asturias de los geriátricos privados: «Hay mañanas que sola tengo que levantar a 19 residentes con gran dependencia»
  9. 9

    Javier Martínez será el nuevo presidente de la patronal turística de Asturias
  10. 10 Investigan a un conductor que quintuplicaba la tasa de alcoholemia en Llanes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La defensa del Sporting de Gijón es cosa de cuatro hombres

La defensa del Sporting de Gijón es cosa de cuatro hombres