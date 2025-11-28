El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marcos Landeira, antes de iniciar un entrenamiento, en Mareo. J. M. Pardo

Marcos Landeira

Entrenador del Sporting de División de Honor Juvenil
«Ojalá esta generación del Juvenil del Sporting sea la que todo el sportinguismo espera»

«El objetivo es formar jugadores para que lleguen a El Molinón, más allá de mirar la clasificación. Hay que mantener la calma»

Samuel Osorio

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:07

Comenta

Tras temporadas de sinsabores, el Juvenil de División de Honor del Sporting está realizando este año una gran campaña. El conjunto rojiblanco, en ... buena racha y coliderando, se prepara para medirse al Deportivo en Abegondo. Su entrenador, Marcos Landeira (Gijón, 1987), conversa con EL COMERCIO acerca del momento del equipo, la evolución de la cantera rojiblanca y los retos que presenta la categoría.

