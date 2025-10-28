El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dubasin habla con el árbitro tras la tarjeta roja en el Sporting-Zaragoza. Paloma Ucha

El Sporting de Gijón presenta alegaciones previas a la roja de Dubasin

El Comité de Competición se reunirá mañana

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 11:39

Comenta

El Sporting de Gijón ha presentado esta mañana alegaciones previas a la tarjeta roja que vio Jonathan Dubasin en el partido frente al Zaragoza, del que fue expulsado en la primera mitad por una acción con el lateral Pomares.

El Comité de Competición se reunirá mañana, cuando se conocerá la resolución. Germán Cid Camacho, árbitro del partido, no había visto falta en la acción, pero expulsó al catalán tras ser avisado por el VAR y revisar la jugada, apreciando entonces que Dubasin metía «el codo en la cara» de Pomares.

El Sporting, mientras, entiende que no hubo intentacionalidad, que el delantero trataba de defender su posición y que en ningún momento impactó en el rostro del defensa.

