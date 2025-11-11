Los caminos de Beñat San José y Orlegi se cruzan de nuevo en el Sporting - Eibar del domingo El actual técnico del Eibar dirigió entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024 a Atlas, equipo del mismo grupo que el Sporting

La visita del Eibar el domingo a El Molinón será especial para muchos jugadores. Lander Olaetxea volverá a la que el curso pasado era su casa y Sergio Álvarez a la que nunca lo ha dejado de ser, pese a que su regreso al Sporting no llegasea cuajar el pasado verano. Además, el partido servirá para que los caminos de Beñat San José –técnico del cuadro armero– y el Grupo Orlegi se vuelvan a cruzar casi un año después de que se separasen.

Formado como técnico en la Real Sociedad, el preparador guipuzcoano de 46 años hizo en 2012 las maletas para dirigir a uno de los equipos de formación del Al-Ittihad de la liga saudí. Tras tres años en el fútbol del país árabe dio el salto al continente americano para dirigir al Club Deportes Antofagasta, de Chile. Universidad Católica, Al-Nasr (de Emiratos Árabes Unidos), el KAS Eupen belga, Mazatlán (México) y el Bolívar, en dos etapas, serían sus siguientes destinos. Del club boliviano, en noviembre de 2023, saldría de forma voluntaria seducido por la llamada de Atlas, uno de los clubes de la liga mexicana de los que el Grupo Orlegi es propiedad y en el que actualmente militan los exrojiblancos Djuka y Róber Pier.

Su etapa en el conjunto rojinegro fue de menos a más. En su primer torneo, Clausura 2024, no logró clasificar al equipo de Jalisco para las eliminatorias, terminando en la parte baja con una decepcionante decimoséptima plaza. Mejor lo hizo en el Apertura inmediatamente posterior, logrando una décima plaza que devolvió a los zorros a la fase final, en la que fueron finalmente apeado por Xolos de Tijuana.

Tras no llegar a un acuerdo para su continuidad de cara a este año, Atlas anunció el 9 de diciembre de 2024 la salida de San José, tan solo trece meses después de su contratación. Tres meses después, el técnico iba a firmar por el Eibar, en su primera experiencia en la élite en un banquillo del fútbol español. El conjunto armero terminó la temporada pasada en una insípida novena posición tras tres años seguidos alcanzando la promoción de ascenso a Primera. Este curso, el conjunto eibarrés tampoco ha comenzado con la mejor de las dinámicas. Si bien se ha mostrado inexpugnable en Ipurúa, donde aún no ha ganado nadie, lejos de casa acumula un pobre bagaje de 1 punto de 18, el conseguido en la primera jornada en su visita a La Rosaleda. Desde entonces, los de San José acumulan cinco derrotas consecutivas a domicilio. Una sangría a la que intentarán poner fin este domingo, en el primer reencuentro entre Orlegi y San José.