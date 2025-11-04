El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El Sporting, con una equipación amarilla que lució en 2022, en un amistoso contra el Mallorca. LOF

A vueltas con la tercera equipación del Sporting: tendrá que usar una camiseta amarilla que el club tiene en stock

El equipo tendrá que vestir, de forma excepcional esta equipación ante el Mirandés

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:13

Comenta

El Real Sporting de Gijón vestirá de amarillo este viernes en el partido que disputará contra el Mirandés en Mendizorroza (20.30 horas). Lo hará de forma excepcional. Los futbolistas lucirán unas equipaciones que el propio club tiene en stock y que ha tenido que adaptar para este encuentro. Esta equipación no se comercializará.

El club ha tenido que buscarse la vida después de que Puma, que no continuará vistiendo al equipo la próxima temporada y que cederá el testigo a la gijonesa Siroko, no facilitase soluciones para este encuentro después de que la Liga no diera el visto bueno ni a la primera ni a la segunda equipación, teniendo en cuenta que la tercera, la blanca, está pendiente de que la Oficina de Patentes y Marcas valide el registro del histórico escudo del Sporting.

Los tiempos de la administración han demorado este último proceso. No obstante, el compromiso es que esta tercera camiseta pueda ser estrenada en la segunda vuelta.

Por otra parte, la posibilidad de que la elástica blanca fuera utilizada ante el Mirandés, pero modificando ese primer escudo que tuvo el club y con el que se homenajea el 120 aniversario del Sporting por el actual, no convenció a nivel interno. La sensación era que así se desvirtuaba una camiseta que se ha convertido en objeto de culto para los aficionados, como reflejan las ventas.

Hace tres años, el Sporting ya vistió de amarillo, en un encuentro de pretemporada contra el Mallorca, en el preámbulo de la temporada 2022-2023. En temporadas atrás, en la época de Kappa, también lo hizo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  2. 2

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  3. 3 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  4. 4 Asturias, en alerta naranja por fuertes vientos: estas son las recomendaciones para protegerse
  5. 5

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  6. 6 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  7. 7 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  8. 8

    El precio fijado por el Principado para la vivienda protegida frena su construcción
  9. 9 Diez detenidos por estafar 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía: hay víctimas en Asturias
  10. 10 El Sporting, a la espera de la Oficina de Patentes y Marcas para validar el escudo de la tercera equipación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio A vueltas con la tercera equipación del Sporting: tendrá que usar una camiseta amarilla que el club tiene en stock

A vueltas con la tercera equipación del Sporting: tendrá que usar una camiseta amarilla que el club tiene en stock