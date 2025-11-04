A vueltas con la tercera equipación del Sporting: tendrá que usar una camiseta amarilla que el club tiene en stock El equipo tendrá que vestir, de forma excepcional esta equipación ante el Mirandés

El Sporting, con una equipación amarilla que lució en 2022, en un amistoso contra el Mallorca.

Javier Barrio Gijón Martes, 4 de noviembre 2025, 13:13 | Actualizado 14:21h. Comenta Compartir

El Real Sporting de Gijón vestirá de amarillo este viernes en el partido que disputará contra el Mirandés en Mendizorroza (20.30 horas). Lo hará de forma excepcional. Los futbolistas lucirán unas equipaciones que el propio club tiene en stock y que ha tenido que adaptar para este encuentro. Esta equipación no se comercializará.

El club ha tenido que buscarse la vida después de que Puma, que no continuará vistiendo al equipo la próxima temporada y que cederá el testigo a la gijonesa Siroko, no facilitase soluciones para este encuentro después de que la Liga no diera el visto bueno ni a la primera ni a la segunda equipación, teniendo en cuenta que la tercera, la blanca, está pendiente de que la Oficina de Patentes y Marcas valide el registro del histórico escudo del Sporting.

Los tiempos de la administración han demorado este último proceso. No obstante, el compromiso es que esta tercera camiseta pueda ser estrenada en la segunda vuelta.

Por otra parte, la posibilidad de que la elástica blanca fuera utilizada ante el Mirandés, pero modificando ese primer escudo que tuvo el club y con el que se homenajea el 120 aniversario del Sporting por el actual, no convenció a nivel interno. La sensación era que así se desvirtuaba una camiseta que se ha convertido en objeto de culto para los aficionados, como reflejan las ventas.

Hace tres años, el Sporting ya vistió de amarillo, en un encuentro de pretemporada contra el Mallorca, en el preámbulo de la temporada 2022-2023. En temporadas atrás, en la época de Kappa, también lo hizo.

Temas

Sporting de Gijón