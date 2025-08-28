El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lasha Odisharia, durante un partido. E. C.

El Sporting aprieta para fichar a Lasha Odisharia, que quiere jugar en Gijón

El club ha reactivado las negociaciones con el FK RFS de Riga, con la esperanza de cerrar esta vez el acuerdo. El colombiano Óscar Cortés, alternativa. En Mareo avanzan también con Brian Oliván, que apura una posibilidad de seguir en Primera, pero ve con buenos ojos al Sporting

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:34

El Sporting de Gijón ha metido una marcha más en la recta final del mercado, que termina el lunes a la medianoche. La premisa ... es tratar de cerrar las dos incorporaciones, un extremo y un lateral, antes de esa fecha límite. En ese sentido, el club ha reanudado las negociaciones con el FK RFS de Riga por Lasha Odisharia, el extremo georgiano de 22 años, en una operación adelantada por EL COMERCIO. Es la opción que ahora mismo está más abiertas de todas las que el Sporting tiene sobre la mesa, pero, eso sí, sigue sin estar cerrada.

