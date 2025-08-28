El Sporting aprieta para fichar a Lasha Odisharia, que quiere jugar en Gijón

El Sporting de Gijón ha metido una marcha más en la recta final del mercado, que termina el lunes a la medianoche. La premisa ... es tratar de cerrar las dos incorporaciones, un extremo y un lateral, antes de esa fecha límite. En ese sentido, el club ha reanudado las negociaciones con el FK RFS de Riga por Lasha Odisharia, el extremo georgiano de 22 años, en una operación adelantada por EL COMERCIO. Es la opción que ahora mismo está más abiertas de todas las que el Sporting tiene sobre la mesa, pero, eso sí, sigue sin estar cerrada.

Aunque la operación se había estancado por las altas pretensiones de su club, la voluntad del georgiano de jugar en Gijón está siendo clave, según fuentes consultadas, para que la negociación siga muy viva. También la confianza que ha depositado el Sporting en este futbolista que, incluso durante el proceso para fichar a Luna, ha seguido en contacto con el club, sin que el fichaje se descartase en ningún momento, más allá de la fase de enfriamiento que ha vivido. Este jueves, igual que en las últimas semanas, Lasha Odisharia tampoco estuvo en la convocatoria para el partido de Conference League que su equipo disputó contra el Hamrun de Malta (2-2).

La operación está ahora mismo en un momento clave. Durante la jornada de este jueves no se produjeron grandes avances, pero tampoco se descartaba que durante la noche, incluso en la mañana de este viernes, los haya. Ahora mismo el desenlace es imprevisible, aunque el jugador confía en que se pueda llevar a cabo su fichaje, esperando el visto bueno de la operación. El FK RFS solicita una compensación importante por su traspaso después de haber pagado hace un año y medio cerca de 350.000 euros al Dínamo de Tibilisi. Ahí y en las fórmulas de esa compensación encalló la operación hace unas semanas.

Por si acaso, el Sporting tiene la alternativa del colombiano Óscar Cortés activa, como informó este jueves el periodista Ángel García y pudo confirmar EL COMERCIO de su entorno. Es un extremo, de 21 años, propiedad del Glasgow Rangers escocés, que pagó algo más de cinco millones por él en la pasada temporada. El Sporting ha preguntado por su situación y si hay la posibilidad de que salga cedido.

Ofensiva por el lateral

La otra operación que el Sporting tiene en marcha es la del lateral. El Sporting ya está negociando la incorporación de Brian Oliván, con el que se han mantenido contactos en las últimas horas. El futbolista está pendiente de una posibilidad para seguir en Primera, que no está clara, y la otra alternativa que valora ahora mismo es la del Sporting. Las conversaciones con el entorno del jugador, que está libre tras su salida del Espanyol, se han sucedido en este final de la semana y, si se cierra el extremo, tiene muchas posibilidades de ser el fichaje que complete la plantilla.