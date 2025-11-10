El Sporting de Gijón ya mira al mercado de invierno

Javier Barrio Gijón Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:45 Comenta Compartir

El Sporting de Gijón tiene decidido acudir al mercado invernal para reforzar el proyecto y tratar de apuntalar con más recursos el crecimiento que, salvo el partido contra el Mirandés, está manifestando el equipo desde la llegada de Borja Jiménez. Queda aún por delante algo más de mes y medio para su apertura, un tiempo que el club aprovechará para definir junto al técnico distintas cuestiones, como demarcaciones y nombres de jugadores interesantes, por lo que aún no es un tema maduro. Tanto el club como el cuerpo técnico quieren darse un poco más de margen para ver cómo evoluciona la plantilla y cómo llegan algunos jugadores al final de diciembre. Pero, con todo, el compromiso parece firme: se incorporarán futbolistas en enero (al menos dos, aunque no es un dato cerrado) que puedan dar un salto de calidad y más competencia.

El club ya está en fase de seguimiento, observando a distintos jugadores y recopilando información sobre sus situaciones para intentar estar bien posicionado en las semanas previas al inicio del mercado invernal. En Mareo siguen gustando perfiles como el de Urko Izeta, que apenas está teniendo participación con el Athletic, y algún otro futbolista que se vio en el verano. Pero ahora mismo todo está en una fase embrionaria.

Jiménez ya se interesó hace algo más de un mes, en las reuniones para su llegada con el presidente David Guerra e Israel Villaseñor, en la capacidad que había para acudir al mercado y corregir ciertas cuestiones. El abulense no participó en el diseño de la actual plantilla, teniendo que adaptarse al perfil de los jugadores de los que se había rodeado Garitano. Ahora, el Sporting tratará de aumentar el nivel del equipo sobre la visión y las necesidades que Jiménez detecte. El ataque parece una.

De forma paralela, la llegada de futbolistas acarrearía salidas. Es otra de las cuestiones que se tienen que definir. Pero también existe consenso en que para que lleguen fichajes habrá que hacerles sitio. Nombres de jugadores que apenas están teniendo participación, como Caicedo y Kembo, además de Queipo, podrían formar parte de esa reflexión que se llevará a cabo de forma más profunda a partir de diciembre. Mientras, la alternativa del mercado de jugadores libres, accesible por la lesión de larga duración de Loum, sigue aparcada y sin visos de que se vaya a explorar por el momento. La prioridad es afinar en enero.

En Mareo han insistido desde la llegada de Jiménez en que el proyecto es a medio plazo y que el objetivo es ir evolucionando un equipo para que dentro de unos meses pueda competir por el ascenso a Primera. En este momento se observa la apretura de la categoría y que la opción de pelear por subir, si el equipo alcanza la regularidad, va a estar ahí. Pero para ello, el técnico necesita más soluciones.