Gaspar: «Pelear por la permanencia en tres de los cuatro últimos años no es algo que merezca el Sporting ni su afición»

Gaspar Campos, que volverá a estar disponible para el partido de este fin de semana del Real Sporting de Gijón contra el Deportivo (El Molinón, 16.15 horas), reconoció este mediodía que, aunque la prioridad ahora mismo está puesta en alcanzar los cincuenta puntos que otorguen la salvación, habrá que hacer una seria autocrítica cuando termine la temporada de la deriva en la que se encuentra inmerso el club.

«Somos los primeros que nos damos cuenta de ello. Pelear por la permanencia en Segunda en tres de los últimos cuatro años no es algo que merezca ni el club ni la afición. Habrá que hacer autocrítica y pensar el porqué», aseguró el canterano, que ya tuvo minutos en Castellón. «Pero primero hay que salvar esta situación y, ya en el verano, habrá tiempo de pensar», subrayó.

En su análisis de la temporada, el atacante gijonés no dio con las causas del desplome del equipo que se inició a finales de 2024, después de haber peleado, incluso, por el ascenso directo en el primer tramo de la temporada. Pero sí que concedió que la pérdida de futbolistas veteranos, como 'Cali' Izquierdoz, Insua o el propio Gio Zarfino, podría haber sido más relevante de lo que parecía en un inicio.

«Puede ser», deslizó Gaspar. «Puede ser que en ciertas situaciones la experiencia de jugadores que tuvimos el año pasado y que habían vivido momentos más duros...», continuó. Pero, contrarrestó, «es una buena oportunidad para aprender de ello, yo el primero, y de cómo gestiona esa gente de experiencia estas situaciones».

Por lo demás, tras participar en el último tramo del partido en Castellón, Gaspar se confesó «muy contento por volver al equipo». «Lo eché mucho de menos después de estar fuera tanto tiempo. Estuve apartado un poco de la situación del equipo, pero siempre apoyando desde fuera», sostuvo, poniendo ya su mirada en la visita del Deportivo: «Tenemos una situación a la que hay que dar la vuelta este sábado».

Preguntado por su temporada, muy condicionado por los problemas físicos y las lesiones musculares, el canterano reconoció que «es complicado», sin encontrar todavía los motivos que le han llevado a estar parado tanto tiempo: «No sé los motivos de tantas lesiones. Me cuido al máximo, todos los detalles que tiene que cuidar un futbolista, y no sé dar las razones». «Espero en verano poder sentarme y analizar con el club todas las situaciones que se puedan mejorar para que no vuelva a pasar. Creo que de todas las situaciones se aprende y este verano me toca aprender de ese área», sentenció.

Más adelante, Gaspar se refirió a los efectos de la victoria del Eldense y si había sido una descarga de presión, enlazando luego otra victoria y, en las dos últimas jornadas, dos derrotas: «La victoria del Eldense fue como quitarse un peso de encima y los dos últimos partidos se disputaron fuera de casa, que en esta liga los puedes perder, en Cádiz y Castellón». En todo caso, el canterano del Real Sporting de Gijón puso matices a la derrota en Castalia (4-3). «En este último tuvimos opciones para empatar. Era un equipo arriesgado, pero incluso tuvimos situaciones para ponernos por delante con el 1-1», incidió.

A partir de ahí, eso sí, pidió para el duelo del sábado «tomarnos el partido como una final». «El equipo tiene que salir como una final, como en Elda, tiene que notarse que nos jugamos muchísimo más que el Deportivo, lo primero, y que luego quede esa sensación para que El Molinón se sienta orgulloso del equipo», afirmó.

De vuelta a la temporada y a las explicaciones del bajón, Gaspar rebobinó más en la trayectoria del Real Sporting de Gijón. «Sí que es verdad que en el segundo año de David Gallego pasó algo parecido. Hicimos una primera vuelta muy buena, estuvimos en ascenso directo y, a partir de noviembre y diciembre, se pegó el bajón», rememoró. «El año pasado tuvimos una mala racha en noviembre y diciembre, y pudimos dar la vuelta, pero esta se alargó tanto que no tuvimos margen para reaccionar», observó, posponiendo el debate para el final de la temporada: «En verano habrá que pensar el porqué esto se repite tanto».

