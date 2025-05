César Gelabert, sobre su permanencia en el Sporting de Gijón: «Va a ser un verano largo»

José L. González Miércoles, 28 de mayo 2025, 13:55 Comenta Compartir

El Sporting de Gijón quiere contar la próxima temporada con César Gelabert en su plantilla. El club mantiene conversaciones con los agentes del futbolista y también con el club que tiene sus derechos, el Toulouse, con la intención de encontrar una fórmula con la que poder incorporarlo al próximo proyecto. El palentino, acostumbrado a mercados inciertos, trata de abstraerse de esta situación, aunque manifestó tras recibir el trofeo Jugador Cinco Estrellas de Mahou del mes de abril que, si de tel dependiera, seguiría en Gijón. «Claro que me gustaría, pero es una decisión que no depende de mí, la tiene que tomar otra gente y estoy esperando que se resuelva cuanto antes».

La única certeza que tiene en este momento, afirmó, es que el día 1 de julio tiene que estar en Toulouse para empezar la pretemporada con el conjunto francés. No obstante, y a pesar de sus 24 años, César Gelabert es un futbolista que cuenta ya con experiencia en el mercado y esta le dice que «va a ser un mercado largo». Su buen rendimiento, sobre todo en las últimas semanas, ha despertado en interés de varios clubes, algunos de ellos de México. «Ya estuve en más situaciones como esta».

El premio Jugador Cinco Estrellas, en el que es la afición la que vota, reconoce el buen rendimiento de un futbolista que no brilló de la misma manera en la primera parte de la temporada. «Todos los futbolistas tenemos un proceso adaptación, más con cesión del Toulouse. Siempre he sido un más uno en el vestuario y fuera de campo. Al principio no he podido dar el 100% porque no entraba el gol o la asistencia y en estos últimos partidos sí entraba, es fútbol».

El cambio de entrenador, que conllevó además una variación posicional en su caso, también ha sido clave para que se haya podido ver al mejor Gelabert. «La llegada de Asier (Garitano) me ha dado más libertad desde un orden posicional, me he sentido un poco más liberado. Llevaba tiempo sin jugar en esa posición y con la ayuda de los compañeros para filtrar pases me sentido mucho mejor».

Con un único partido por delante y ningún objetivo deportivo por cumplir más allá de quedar lo más arriba posible, César Gelabert asegura que el Sporting de Gijón acudirá a Ferrol a tratar de sacar los tres puntos. «No es fácil mantener la tensión, pero no estamos en una posición para relajarnos».

Temas

Sporting de Gijón