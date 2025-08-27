El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los jugadores del Sporting de Gijón César Gelabert y Juan Otero posando para EL COMERCIO en el campo número 1 de Mareo. J. B.

La fórmula del gol en el Sporting de Gijón: Juan Otero asiste, Gelabert remata

«Cuando agarro el balón y levanto la cabeza, 'Gela' está en el área», apunta el colombiano. «Espero darle alguna asistencia, quedan partidos», replica el palentino

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:13

Juan Otero y César Gelabert han invertido en este inicio de temporada los estereotipados roles que les otorgan sus posiciones en el campo, participando ... de forma activa en el pleno de victorias con el que ha salido arreando el Sporting de Gijón. El colombiano, que contabiliza tres asistencias entre los dos partidos ante el Córdoba y el Ceuta, es en este momento el mejor pasador de Segunda División, por encima de especialistas en la asistencia, como el racinguista Íñigo Vicente. Gelabert, que suma dos goles en estos dos primeros encuentros de la temporada, también cotiza al alza en un campo que teóricamente no es el suyo. El palentino figura entre los nueve máximos realizadores de Segunda, tan solo superado por Andrés Martín, Villalibre y Agus Medina. El primero está siendo un '9' con alma de '10'. El mediapunta, un '10' con alma de '9'.

