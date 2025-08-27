La fórmula del gol en el Sporting de Gijón: Juan Otero asiste, Gelabert remata

Juan Otero y César Gelabert han invertido en este inicio de temporada los estereotipados roles que les otorgan sus posiciones en el campo, participando ... de forma activa en el pleno de victorias con el que ha salido arreando el Sporting de Gijón. El colombiano, que contabiliza tres asistencias entre los dos partidos ante el Córdoba y el Ceuta, es en este momento el mejor pasador de Segunda División, por encima de especialistas en la asistencia, como el racinguista Íñigo Vicente. Gelabert, que suma dos goles en estos dos primeros encuentros de la temporada, también cotiza al alza en un campo que teóricamente no es el suyo. El palentino figura entre los nueve máximos realizadores de Segunda, tan solo superado por Andrés Martín, Villalibre y Agus Medina. El primero está siendo un '9' con alma de '10'. El mediapunta, un '10' con alma de '9'.

«Nos entendemos bien», asiente con una sonrisa el futbolista de Sipí, de 30 años, después de llegar al campo número 1 de Mareo bromeando con Gelabert en la cita de ambos con EL COMERCIO y con la semana avanzando ya hacia el partido de pasado mañana contra la Cultural (El Molinón, 21.30 horas). Este Sporting de Asier Garitano no se entiende sin el fútbol jabato, de esfuerzo físico constante, de un Otero que llegó al Sporting en el verano de 2022 y se ha transformado en un delantero muy respetado. Por el gol, que lo tiene en ese cañón de pierna diestra, y por las ocasiones que genera con su movilidad y su punta de velocidad, que se han sincronizado a la perfección con la llegada del palentino.

«Siempre que agarro el balón y levanto la cabeza, 'Gela' está en el área», enfatiza Juan Otero, que en la primera jornada se escoró a la banda para correr y dar un pase de gol, primero, a Gelabert y, después, a Dubasin. En Ceuta volvió a repetir como pasador, otra vez desde la banda, en una acción que se cocinó el mismo tras ganar una disputa al central local Diego González, al que sacó de sitio, y centrar raso para el remate de un astuto Gelabert: «Él está siempre está en el lugar indicado para rematar, y ojalá síga así».

Lo normal es que la tendencia cambie con el paso de las jornadas. Sobre todo porque Otero, sin ser un delantero centro al uso, ha dado sobradas muestras de ser un futbolista con un interesante registro de goles. Después de un primer año en Gijón en el que celebró seis tantos, en las dos últimas temporadas ha marcado 22. «Juan es el delantero y yo el mediapunta y me gustaría darle una asistencia, pero quedan muchos partidos todavía para hacerlo», concede Gelabert, al lado de su compañero, que el viernes cumplirá su partido número 125 con el Sporting.

La trayectoria profesional del palentino no está preñada de goles. Siempre fue un futbolista de ataque muy versátil, teniendo su punto fuerte en la conducción y la calidad, que le llevó a jugar de interior –incluso de mediocentro– en alguna ocasión para participar en la creación hasta el ataque. Pero sus virtudes se desdibujaban. Su sitio, al que le ha atornillado Asier Garitano y con el que está viviendo un momento excelso desde aquel partido en Elda, está como acompañante de Juan Otero, dando precisión a los ataques del Sporting, robando balones e irrumpiendo desde la segunda línea para marcar. Durante su periodo formativo, pasando por la cantera del Hércules y del Madrid antes de dar el salto profesional, sí tuvo alguna temporada sonora como goleador. Aunque nada que ver con el momento actual, en el que, ya ampliando su estado de gracia al final del curso pasado, ha marcado cuatro goles en los cuatro últimos partidos del Sporting.

Dos imprescindibles

Para Asier Garitano son dos futbolistas imprescindibles, como muestra la estadística. Solo algún problema físico puntual les ha alejado del once. «Juan es un jugador capaz de hacer todo: puede marcar, asistir, trabaja. Es un jugador de un muy alto nivel para esta categoría», sostiene el entrenador vasco sobre el colombiano. Con Gelabert, al que ha encajado como un guante a su idea de fútbol, tampoco tiene dudas: «Es un chico con mucho talento, tiene piernas, tiene velocidad... No es fácil encontrar gente en el medio que sea capaz de regatear y superar líneas. Su fútbol puede ayudar a otros jugadores».