El Sporting de Gijón sobrevive sin un '9'

«La diferencia estuvo en las áreas», resumía el domingo, serio, el uruguayo Guillermo Almada, técnico del Valladolid. Demasiada síntesis para un notable encuentro ... del Sporting de Gijón, que destrozó a su rival con la vuelta de tuerca de Borja Jiménez, sujetado por tres centrales y lanzado por tres delanteros tan atípicos como letales: Dubasin, Gelabert y Otero. Un trío que, con permiso de Álex Corredera y del creciente Justin Smith, completó un encuentro superlativo. El primero dio una asistencia, forzó el penalti para brindar por el segundo gol de Otero y, después, sentenció al Valladolid con el tercer tanto –su cuarto gol en los cuatro últimos partidos–. El colombiano descorchó por primera vez esta temporada y se adjudicó un doblete. Y Gelabert dio el pase de gol a 'El Pingüino', atormentando a los centrales del Valladolid como falso '9'. El epítome de ese cambio de registro que dio el abulense, que ya exploró en Leganés el fútbol sin delantero centro, fue ver a Nacho Martín como abanderado del ataque.

Jiménez ha hecho de la necesidad virtud ante las particularidades de la plantilla. Mucho se debate sobre la conveniencia de contar con un '9' específico, huérfano ahora mismo: Caicedo solo ha jugado un minuto en estos dos partidos y Amadou aún no ha debutado en la etapa del nuevo técnico. El cuarteto de segunda línea es el que está tirando del carro desde el inicio. Los 16 goles que ha firmado el equipo hasta la fecha confirman que, al menos en este punto, el Sporting es uno de los máximos goleadores de Segunda. No tiene, en ese sentido, un problema de promedio de goles a favor. Y 13 de ellos llevan la firma de Dubasin (5), Gelabert (4), Gaspar (2) y Otero (2).

Futbolistas con vocación y aptitudes para cargar a la espalda de un '9' anotando el 81,25% de los goles de este Sporting. Los seis últimos partidos tienen como denominador común que alguno de ellos ha visto portería. «Necesitaba marcar goles, estoy muy contento», reconocía en Valladolid Juan Otero, el único al que se le había resistido el gol en las nueve primeras jornadas. En Zorrilla, sin embargo, marcó por partida doble, ratificando con el segundo emboque, tras la cesión de Dubasin del penalti, que es un lanzador de penaltis infalible en la Liga: 9 de 9.

Los números también desvelan un ataque con un repertorio muy amplio y del que se está beneficiando el Sporting. Otero sigue como máximo asistente de Segunda, con 7 pases de gol, Dubasin ya ha repartido 2 y Gelabert se apuntó la primera asistencia en Valladolid. «Tenemos jugadores muy potentes para ir al espacio», deslizó en Zorrilla el técnico, poco amigo de los excesos y de individualizar el mensaje. Concedió, eso sí, que «Otero, Dubasin y Gelabert tienen cosas innatas» y reconoció sobre Gaspar, improvisado carrilero, que «ha tenido que hacer cosas diferentes».

Fallos defensivos forzados

Los cuatro personificaron, de alguna manera, el giro de pizarra y de guion con el que Jiménez empezó a derrotar a Almada. «Cometimos muchos errores defensivos y de manejo en algunas situaciones que nos terminan condenando», lamentó el uruguayo. Errores, en su mayoría, forzados por esa incansable línea de presión que formaron Dubasin, Gelabert y Otero, a la que luego se sumó Nacho Martín, ventilando las piernas de 'El Pingüino'. Los tres torpedearon la salida de balón local, en una coreografía perfectamente sincronizada, secundados por la zancada de Justin Smith, y sacaron de zona a los centrales locales, sin una marca fija por la movilidad de este trío.

«En la segunda parte vimos que tenían tres futbolistas en salida y necesitamos sumar uno más para poder ir alto y robar», reconoció el entrenador del Sporting. El segundo gol, si bien el robo de balón a Juric es de Justin, es un buen ejemplo. Llega precedido por una buena presión. Primero de Otero, que empezó el día como '9' y terminó como extremo izquierdo. Y después, de Gelabert. Entre los dos agobian al croata, que termina perdiendo el control del balón. El tercer gol viene como consecuencia de una gran jugada colectiva del equipo, pero nace en una recuperación de 'Duba' tras una disputa de cabeza de un futbolista del Valladolid.