Juan Otero y Dubasin, autores el domingo de los tres goles del Sporting de Gijón en Zorrilla, abrazándose tras uno de los tantos. LOF

El Sporting de Gijón sobrevive sin un '9'

Dubasin, en racha, Gelabert, Otero y Gaspar ya han marcado el 81,25% de los goles del Sporting de Gijón

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 07:06

Comenta

«La diferencia estuvo en las áreas», resumía el domingo, serio, el uruguayo Guillermo Almada, técnico del Valladolid. Demasiada síntesis para un notable encuentro ... del Sporting de Gijón, que destrozó a su rival con la vuelta de tuerca de Borja Jiménez, sujetado por tres centrales y lanzado por tres delanteros tan atípicos como letales: Dubasin, Gelabert y Otero. Un trío que, con permiso de Álex Corredera y del creciente Justin Smith, completó un encuentro superlativo. El primero dio una asistencia, forzó el penalti para brindar por el segundo gol de Otero y, después, sentenció al Valladolid con el tercer tanto –su cuarto gol en los cuatro últimos partidos–. El colombiano descorchó por primera vez esta temporada y se adjudicó un doblete. Y Gelabert dio el pase de gol a 'El Pingüino', atormentando a los centrales del Valladolid como falso '9'. El epítome de ese cambio de registro que dio el abulense, que ya exploró en Leganés el fútbol sin delantero centro, fue ver a Nacho Martín como abanderado del ataque.

