El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Jorge Ilegal y el rock español queda huérfano
Dubasin, durante un partido con el Sporting de Gijón. Arnaldo García
Sporting de Gijón

Dubasin inicia la semana en solitario, pero confía en llegar al partido del sábado

'El Pingüino' apunta a reincorporarse al grupo mañana o pasado

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:17

Comenta

El Sporting de Gijón inició esta mañana la preparación del partido del sábado contra el Granada (El Molinón, 16.15 horas) en una sesión marcada por el fuerte viento. En el primer entrenamiento de la semana no estuvo el canterano Dani Queipo por reparto de cargas, tras unos días de mucha actividad, estando disponible para la cita del fin de semana.

Jonathan Dubasin, por su parte, comenzó la jornada en el gimnasio y, en mitad del entrenamiento, se dejó ver para ir a realizar un trabajo específico en el campo número 1. Las sensaciones de 'El Pingüino' son muy positivas y, en principio, podría llegar al partido del sábado. A partir de ahí, Borja Jiménez tendrá que decidir si lo ve para formar parte del once titular del Real Sporting de Gijón.

Mañana o pasado, en ese sentido, podría incorporarse ya al grupo. También trabajó en solitario Pablo García, que va dando pasos en la recuperación de su pubalgia. Adrián Sancho, futbolista del filial, fue la principal novedad en la sesión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Jorge Martínez, de Ilegales, y el rock español queda huérfano
  2. 2 El pueblo más pequeño de España con administración de lotería está en Asturias y quiere dar el Gordo
  3. 3 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  4. 4 Barbón, entre los siete presidentes autonómicos que tienen decidido ya subirse el sueldo por esta razón
  5. 5 Fallece Teresita Fernández, docente del colegio Blancanieves de Gijón
  6. 6

    Ignacio Suárez, miembro de Fondo Norte: «Queremos un evento limpio, sin ruido y para eso hay que trazar líneas rojas»
  7. 7

    Cirugías y consultas suspendidas y agendas cerradas: así trata de contrarrestar el Sespa la huelga de los médicos en Asturias
  8. 8 El Real Oviedo se interesa por la cesión del bético Pablo García
  9. 9 Oviedo despide a Armantina Quintana, histórica «hostelera de raza» y madre del concejal Alfredo Quintana
  10. 10

    La federación vecinal de Gijón reclama expropiar el suelo de Quirón junto al hospital de Cabueñes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Dubasin inicia la semana en solitario, pero confía en llegar al partido del sábado

Dubasin inicia la semana en solitario, pero confía en llegar al partido del sábado