Dubasin inicia la semana en solitario, pero confía en llegar al partido del sábado

El Sporting de Gijón inició esta mañana la preparación del partido del sábado contra el Granada (El Molinón, 16.15 horas) en una sesión marcada por el fuerte viento. En el primer entrenamiento de la semana no estuvo el canterano Dani Queipo por reparto de cargas, tras unos días de mucha actividad, estando disponible para la cita del fin de semana.

Jonathan Dubasin, por su parte, comenzó la jornada en el gimnasio y, en mitad del entrenamiento, se dejó ver para ir a realizar un trabajo específico en el campo número 1. Las sensaciones de 'El Pingüino' son muy positivas y, en principio, podría llegar al partido del sábado. A partir de ahí, Borja Jiménez tendrá que decidir si lo ve para formar parte del once titular del Real Sporting de Gijón.

Mañana o pasado, en ese sentido, podría incorporarse ya al grupo. También trabajó en solitario Pablo García, que va dando pasos en la recuperación de su pubalgia. Adrián Sancho, futbolista del filial, fue la principal novedad en la sesión.

