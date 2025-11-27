El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jesús Bernal, jugador del Sporting de Gijón, en Mareo, posando para EL COMERCIO delante de los vestuarios. Paloma Ucha

Jesús Bernal, jugador del Sporting de Gijón: «Vengo de una larga lesión, pero eso ya es pasado. Soy uno más»

Jesús Bernal, tras su vuelta a la competición 337 días después: «Me veo para jugar la Copa y los noventa minutos este viernes, para lo que el míster decida»

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:09

Comenta

«No, no iba contando los 337 días. Me habría agobiado y vuelto loco. Sí que me he dado cuenta, por una parte, de que ... la vida pasa muy rápido. Tanto lo bueno como lo malo, acaba. Es algo que he aprendido y tengo muy presente». A Jesús Bernal (Zaragoza, 1996) se le detecta, desde el primer apretón de manos, una energía especial. Positiva. La voluntad de poner un rayo de luz, con su regreso a la competición tras once meses de secano por una grave lesión de rodilla, en el cielo de nubarrones que se ha situado en este mes de noviembre sobre el Sporting de Gijón.

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  4. 4 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  5. 5 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  6. 6

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés
  7. 7

    El absentismo se dispara un 49%: 32.000 asturianos no trabajaron ningún día del año
  8. 8 Rescatan a un hombre tras caerse en una zona escarpada de La Peñona de Salinas
  9. 9 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  10. 10

    Los terrenos de la playa verde de Gijón, aún pendientes del proyecto definitivo, abrirán al público en verano

