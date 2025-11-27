Jesús Bernal, jugador del Sporting de Gijón: «Vengo de una larga lesión, pero eso ya es pasado. Soy uno más»

«No, no iba contando los 337 días. Me habría agobiado y vuelto loco. Sí que me he dado cuenta, por una parte, de que ... la vida pasa muy rápido. Tanto lo bueno como lo malo, acaba. Es algo que he aprendido y tengo muy presente». A Jesús Bernal (Zaragoza, 1996) se le detecta, desde el primer apretón de manos, una energía especial. Positiva. La voluntad de poner un rayo de luz, con su regreso a la competición tras once meses de secano por una grave lesión de rodilla, en el cielo de nubarrones que se ha situado en este mes de noviembre sobre el Sporting de Gijón.

El mediocentro, el primer 'fichaje' para Borja Jiménez, atiende a EL COMERCIO tras volver a transpirar la adrenalina de la competición en el tramo final del partido en El Alcoraz. Una pequeña victoria dentro de la derrota del equipo. «Salí del partido cabreado, sin valorar el hecho de que había vuelto a jugar, por el resultado, por cómo se dio el partido… Me marché triste», reconoce. Pero su familia, originaria de la localidad aragonesa de Muniesa, estaba allí. Y le pegó un toque de atención. «Me recordaron por lo que había pasado... Lo que he sacado como enseñanza de todo esto es que tengo que valorar un poco más las cosas a las que antes no daba importancia», concede, sentado en una butaca del número 1 de Mareo. En esa verde pradera se tiró muchos días entrenando en solitario.

Su reestreno del domingo no estaba pactado. Surgió como respuesta al mal partido del Sporting. Hacía un par de meses que había recibido el alta médica y, unas semanas atrás, el alta competitiva. Y su momento llegó en Huesca. «Salí a calentar con la mayor ilusión y mirando al partido a ver qué creía que podía hacer si me tocaba. El míster me llamó y, sin pensarlo, me quité la sudadera. No lo pensé mucho, llevo 28 años jugando al fútbol y todo salió de forma natural. Intenté aportar, aunque el partido iba mal, y volver a sentirme futbolista», completa Bernal.

¿Y ahora qué? «Soy uno más. Sé qué quiere el míster y la idea de fútbol que tiene, y tengo que demostrarle que puedo aportar», anticipa, reivindicando su condición de disponible: «Vengo de una larga lesión, sí, pero eso ya ha pasado. No soy un jugador que se esté recuperando ni que esté lesionado, sino un futbolista más del equipo y así me lo ha transmitido el míster. Estoy preparado, mi intención es la de sumar».

En un primer vistazo se le ve más delgado que de costumbre, también por el holgado jersey que lleva puesto, pero la impresión engaña. De constitución fina por lo general, en Mareo apuntan a que ha ganado algún kilo más de músculo en el proceso. Que tiene una base más sólida. «Creo que físicamente estoy en mi mejor momento», confirma Bernal. Una observación lógica si se atiende a la espartana rutina con la que ha convivido: «Nunca había dedicado diez meses a lo físico. Esto supone dejar a un lado la parte futbolística y dedicarte solo a entrenar fuerza, a entrenar ritmo». Con este punto de partida, por supuesto, se ve totalmente preparado para asaltar, cuando toque, el once. «¿Si me veo para jugar en la Copa? Le digo que sí. ¿Si me pregunta si estoy para noventa minutos este viernes? Le digo que también», sonríe. «Me veo para lo que el míster decida», sentencia Bernal, que siempre tiene en su pensamiento a su familia y a su pareja. No le han dejado solo en esta etapa.

Atrás queda un calvario. Un viacrucis que se inició el pasado 21 de diciembre de 2024, en un partido contra el Málaga en El Molinón. «Tanto mi familia, como mi pareja, que estuvo ahí conmigo en momentos muy difíciles, me recuerdan que tengo que valorar las pequeñas cosas», incide. Tiene presentes fotografías aisladas. De lo bueno y de lo malo. Mañanas y tardes duras. «Los primeros días, que no me movía ni salía de casa, fueron los peores. Me acuerdo de estar en la camilla llorando, porque, no sabía la razón, pero la rodilla no me doblaba... Hacía todos los ejercicios que me mandaban, pero no doblaba. A veces de dolor, a veces de impotencia y rabia, lloraba», confiesa.

Es una parte del viaje que ha tenido que completar para volver a sonreír, sin que le acompañen en este regreso los fantasmas del pasado, como el miedo a una recaída: «No sé si es inconsciencia o, simplemente, confianza en la gente que me ha ayudado en la recuperación. Está todo bien, ya está. Durante 28 años no me había pasado nada, pues ahora que pasen otros 28».

Choque con Gelabert

La prueba del algodón de que no le queda ninguna herida psicológica estuvo en uno de los primeros entrenamientos que dirigió Borja Jiménez. «Fui al choque con César (Gelabert) y nos dimos un rodillazo, yo con la operada», desempolva. «Les dije a todos que estaba bien, que, si en la rodilla me habían puesto tornillos y alguna cosa más, incluso igual estaba mejor esta rodilla que la otra», añade con otra sonrisa.

Ahora se enfoca en ayudar al Sporting y en avanzar en el orden de preferencias de Jiménez, que dispone de un futbolista «dinámico, que va a ir al choque y que intenta tratar bien el balón». Un jugador diferente a lo que tiene y ahora, quizá, más reflexivo en el juego y menos impulsivo. Aunque, promete, la «energía» que trae de serie siempre va a estar ahí.

Que Jesús Bernal llega con otra marcha, ofreciendo un aire renovado al proyecto, queda fuera de toda duda. Han sido once meses alejado de la competición, viendo los toros desde la barrera. Y, aunque ya estaba siendo incluido en las últimas convocatorias del equipo, su participación en Huesca marca un antes y un después en un jugador hambriento de minutos y con ganas de ayudar a sus compañeros.

En un momento en el que el equipo, con la confirmación de la lesión de Dubasin, no anda precisamente sobrado de personal, el mediocentro, de 28 años, regresa como un refuerzo importante. «Intento transmitir esa energía y ese ánimo al grupo», concede, trasladando la sensación de que el Sporting no está tocado ni hundido después de cuatro partidos sin ganar. Más bien al contrario. En esa línea, asegura positivo Jesús Bernal ante el partido de este viernes contra el Andorra en El Molinón (20.30 horas), «veo un equipo convencido y con mucha hambre».

Los jugadores y el cuerpo técnico se han conjurado para dar un paso al frente en este final de 2025, con dos partidos en El Molinón –Andorra y Granada– y otros dos fuera –Real Sociedad B y Leganés–, además del enfrentamiento de la Copa del Rey contra el Mirandés. En ese sentido, el equipo confía en poder sumar los tres puntos mañana, poner freno a la deriva del último mes y empezar a recuperar sensaciones en un tramo que se considera clave a nivel interno.

«Queremos ganar este viernes. Vamos a intentar hacer esta 'mini-liga' lo mejor posible para llegar a Navidad lo más arriba, sobre todo para irnos con confianza y una felicidad que creo que nos merecemos todos, especialmente la afición, que siempre está ahí», subraya el futbolista, enfocado en hacer «los mayores puntos posibles» dentro de estos cuatro próximos partidos.

El regreso del aragonés ha relajado también la necesidad de contar con otro futbolista más en el centro del campo tras la lesión de Mamadou Loum, aunque sean de perfiles diferentes. Bernal aspira ahora a recuperar su mejor versión, con la que completó una notable temporada con el Racing de Ferrol hace algo más de dos años.

En todo caso, el mercado no le quita el sueño, encogiéndose de hombros y conforme con lo que haga el club. «Venga quien venga siempre será bien recibido porque este es un gran grupo», promete, centrado en el corto plazo, en vivir el presente, en el Andorra y, después, en el mes de diciembre. «Es que es el último esprint del año, no de la temporada, pero sí de 2025, y tenemos que dejarlo todo en el campo. Debemos sacar todo lo que tengamos para llegar a Navidad tranquilos y, después, regresar con las pilas cargadas».

A Gijón llegó en el verano de 2024, con un contrato hasta 2027, ansioso por demostrar y encantado con su fichaje por el Sporting. Pero la grave lesión que sufrió hace casi un año le robó once meses de fútbol. De momento, el aragonés solo ha podido disputar catorce partidos, pero ya está listo para la revancha.

Estancia en el País Vasco

Por otra parte, el Sporting finalizará hoy la preparación del partido de mañana contra el Andorra. El entrenamiento de este jueves será vespertino. Su inicio está fijado para las 16.30 horas y, durante la jornada, Borja Jiménez dará a conocer la lista de futbolistas convocados. Tras el partido de mañana, el equipo se ejercitará el sábado y el domingo disfrutará de jornada de descanso antes de una semana de gran exigencia, puesto que el miércoles jugará contra el Mirandés, en Vitoria, la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, y el sábado irá a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad B en liga.

Frente al escaso margen de maniobra que hay para la preparación entre un partido y otro, el club valora permanecer en el País Vasco después del duelo copero que se disputará en Mendizorroza y, si encuentra unas instalaciones, poder aprovechar así mejor el tiempo.