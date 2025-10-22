El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Justin Smith, durante su presentación en el verano como nuevo jugador del Sporting de Gijón, posando de espaldas en El Molinón. RSG

El Sporting de Gijón pega el estirón con Justin Smith

El mediocentro, al que el Espanyol permitió salir cedido, pero sin opción de compra, se consolida en el once del equipo gijonés tras dos grandes actuaciones

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:03

Nacido en París un 4 de febrero de 2003, aunque sus raíces familiares hay que buscarlas en Canadá, Justin Smith se ha convertido en ... una agradable sorpresa en el renacer del Sporting de Gijón. En las oficinas de Mareo –siendo fieles al criterio que se ha transmitido desde el verano–, la sorpresa es menor. La confianza que se ha manifestado en este poderoso mediocentro, de 1,88 metros de altura, es mayúscula desde su llegada. Posiblemente, la de Justin era una de las incorporaciones que más consenso generaba por su potencial. Tanto que ni hubo margen para hablar sobre la inclusión de una opción de compra en el contrato de cesión pactado con el Espanyol, club en el que aterrizó en el verano de 2024. «Nos llegó entonces un informe de la dirección deportiva, de Fran Garagarza, y lo estuvimos analizando. Vimos que tenía nivel de filial y proyección de primer equipo», recuerda Ignasi Senabre, su entrenador en el Espanyol B, en conversación con EL COMERCIO.

