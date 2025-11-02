Sporting de Gijón-Las Palmas: Borja Jiménez pone a prueba su fondo de armario La vuelta de Jesús Bernal y la citación de Manu Rodríguez y el juvenil Nico Riestra palían las importantes bajas de los rojiblancos

Cinco bajas en una semana. Así se presenta el panorama para Borja Jiménez. El entrenador del Sporting de Gijón no podrá contar con casi la mitad de su once tipo para recibir esta tarde (16.15 horas), a Las Palmas, que llega como segundo clasificado en Segunda División al duelo de El Molinón.

Gaspar Campos y Juan Otero pidieron el cambio el pasado fin de semana por sendas lesiones. De un plumazo, el Sporting perdió dos elementos importantes del ataque para las próximas semanas. Unos minutos después de que los dos rojiblancos abandonaran el césped, Dubasin elevó el codo más de lo permitido y vio el camino de los vestuarios después de ser sancionado con una rigurosa roja a instancias del VAR. Otro inconveniente para encarar el duelo liguero de esta tarde. Otro revés para Borja Jiménez, un técnico que acumula cuatro triunfos en otros tantos partidos. La única nota positiva de la expulsión del catalán es que el miércoles jugó todo el partido en Mieres y clasificó al Sporting con el único gol de la eliminatoria. Así pues, la artillería pesada del Sporting verá el partido desde la grada. De los cuatro futbolistas más ofensivos del equipo, tan solo César Gelabert estará sobre el terreno de juego. Una situación adversa que Borja Jiménez espera gestionar con el concurso de futbolistas menos habituales, jugadores que deben aprovechar esta coyuntura para reivindicarse y demostrar que pueden ser útiles en un momento en el que se está poniendo en tela de juicio el potencial del banquillo rojiblanco.

Cambios en el ataque

El centrocampista Jesús Bernal regresa a una lista casi once meses después de su grave lesión en la rodilla derecha

Amadou, Queipo, Cortés son tres de los nombres que podrían tener minutos a lo largo del encuentro de esta tarde ante un rival de enjundia, que ha empezado exhibiendo solidez y avisando de que es un aspirante serio a terminar en la parte alta de la clasificación

Si bien el ataque será reconstruido, el centro del campo también tiene una ausencia delicada. Corredera es uno de los indiscutibles en este Sporting. Lo fue con Asier Garitano y lo sigue siendo con Borja Jiménez. Si nada se tuerce, Nacho Martín recuperará su puesto en la medular. No podrá contar tampoco Jiménez con Loum para un centro del campo que se debilita con tanta ausencia.

El futbolista senegalés fue operado ayer y no estará en condiciones de jugar durante varios meses lo que abre la puerta a que pueda llegar alguna incorporación para apuntalar el equipo. El club tiene sobre la mesa la opción de contratar un futbolista que se encuentra sin equipo o esperar a la apertura del mercado invernal, previsto para el dos de enero.

El alivio para el técnico abulense es la recuperación de Jesús Bernal, que vuelve a una convocatoria después de casi once meses de una desgraciada acción ante el Málaga, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Si bien hace día que cuenta con el alta médica, más complicado es el alta competitiva. Borja Jiménez no quiere perder tiempo y lo ha incluido en la convocatoria, a pesar de que es consciente de que no está al 100% para jugar minutos. La inyección de ánimo que supone para el futbolista entrar en la convocatoria es enorme y el técnico no ha perdido la oportunidad a las primeras de cambio, aprovechando la coyuntura con bajas importantes en la citación para recibir a Las Palmas.

El miércoles, tras la clasificación del Sporting para la siguiente ronda de la Copa del Rey, Borja Jiménez anunció cambios para la cita de esta tarde. Es normal. Las bajas le obligarán a tirar de ingenio para plantarle cara a Las Palmas.

El segundo clasificado de la competición visita El Molinón con la clara intención de llevarse los tres puntos. Tiene equipo para ello, sobre todo por los futbolistas ofensivos con los que cuenta el asturiano Luis García. El ataque canario es de los mejores de la categoría.

Rosas adelanta su posición

El talento del cuadro canario es evidente. De ahí que Jiménez vaya a reubicar a Guille Rosas en el terreno de juego. En principio comenzará con Kevn Vázquez po detrás del canterano, auqnue no es descartable que pueda variar el dibujo táctico durante el encuentro para formar una línea con cinco defensores.

Rubén Yáñez, que está cerca de firmar su renovación con el Sporting, se sentiría de este modo más respaldado ante el hipotético cambio de dibujo. Puede condicionar la decisión final el hecho de que Jiménez cuenta con la totalidad de sus futbolistas de la zaga.

El costado opuesto podría también estar formado por Diego Sánhcez y Pablo García, una alternativa que ayer mismo recordó Jiménez que puede utilizar porque «Pablo dio mucho rendimiento en el Alcorcón cuando jugó por delante», recordó. También Cortés podría ser titular.

Nacho Martín y Justin Smith escoltarán a Gelabert, mientras que se abre un abanico de opciones para componer el ataque, sin descartar ninguna opción. Encima de la mesa está el nombre del juvenil Nico Riestra, que se mantiene en la convocatoria tras su esperanzador debut en la Copa al igual que Manu Rodríguez, y que podría tener su bautismo en Liga esta tarde ante Las Palmas.

El de hoy será un encuentro que también se jugará en las gradas. El Molinón tendrá que volver a demostrar que gana partidos, tal y como lo hizo el pasado fin de semana ante el Zaragoza. Una tesis que contradice la reflexión de Rubén Sellés, técnico maño, que negó la mayor después de marcharse de Gijón sin puntos a pesar de jugar cincuenta minutos con un futbolista más sobre el campo,

Borja Jiménez y sus futbolistas han devuelto la ilusión de poder luchar por cotas altas esta temporada. Con los pies en el suelo, como siempre recalca el preparador, El Molinón volverá a abrir sus puertas esta vez para recibir a Las Palmas. De su conexión con el equipo también dependerá el resultado final. Borja desea su quinta victoria consecutiva, la cuarta en la Liga.