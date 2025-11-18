Sporting de Gijón: el 'caso Pedro' sigue enredado en los tribunales

El traspaso de Pedro Díaz al Girondins de Burdeos, que mantiene con el Sporting una deuda de 1,5 millones de euros, sigue ... enredado en los tribunales deportivos internacionales, como asume el club gijonés en su disección de las cuentas y, en el informe previo, los auditores. El Girondins estuvo al borde de la desaparición el curso pasado por la gravedad de su situación económica, pero logró salvar la situación, aunque fue castigado con un descenso a la cuarta división gala y se encuentra en pleno concurso de acreedores.

Esto ha complicado mucho el cobro de esa deuda, que el club reclamó ante la FIFA, que condenó al Girondins al pago de esa cantidad, además de «intereses y penalidades». El club francés, no obstante, apeló en marzo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y, de momento, todo sigue parado. El Sporting está decidido a dar la batalla para recuperar una cantidad relevante en sus cuentas, pero asume que será un proceso largo.

El Sporting tiene pendiente de cobrar unos 3,6 millones de euros de traspasos. Todavía falta por recibir 1,9 millones de euros de las operaciones de Djuka y de Fran Villalba, quienes fueron vendidos al Atlas y al Santos Laguna, clubes integrados en Orlegi. También está el caso de Róber Pier, que se fue a jugar el club de Guadalajara el verano pasado. El club desveló en su memoria económica que la salida del central había sido una «venta» y que, por lo tanto, traería aparejados «beneficios». En todo caso, la operación no computa aún dentro del ejercicio que se está analizando.

Los préstamos y las inyecciones económicas están siendo uno de los motores del club en Segunda División

Por lo demás, el Sporting consolida su crecimiento económico, todavía con pérdidas, pero pasando de los 6,5 millones de euros que registró a finales de 2022 a los 3,2 que presentará en la junta de accionistas del próximo 15 de diciembre. Las cuentas confirman, en ese sentido, que el motor del club está siendo el crecimiento de su volumen de negocio y, también, los préstamos y las inyecciones económicas internas o externas, que están siendo continuas.

Ingresos por actividades

Sobre lo primero, el crecimiento ha sido significativo. El club obtuvo 22,2 millones de euros de ingresos por actividades. Facturó más en venta de mercadería (de 1,4 millones a 2,1), en abonados (4,9 a 5,9), derechos de retransmisión (6,9 a 7,7), publicidad y patrocinios (1,9 a 2,5) y explotación de instalaciones (de 1,3 a 1,6). Solo bajó en ingresos por competiciones tras una mala temporada.

En relación a las inyecciones económicas, además de las aportaciones continuas de Orlegi –la última, el crédito participativo de 11 millones que aún no figura en las cuentas–, la memoria económica refleja una relación frecuente con el fondo de inversión ingles Rights Media Funding. Una firma que ya entró en contacto con el Sporting con la anterior gestión en 2020, dentro de un acuerdo entre la Liga y varios clubes para paliar los efectos de la covid. Entonces hizo un préstamo de 5 millones de euros, del que quedan 41.000 por liquidar. En 2023 hizo otro de 2 millones. Y en noviembre de 2024, uno de 4 millones.