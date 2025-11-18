El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pedro Díaz, durante un partido con el Girondins. GIRONDINS DE BURDEOS

Sporting de Gijón: el 'caso Pedro' sigue enredado en los tribunales

La FIFA condenó al Girondins, en concurso de acreedores, al pago de los 1,5 millones que faltan del traspaso, pero el club de Burdeos presentó un recurso de apelación

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:07

Comenta

El traspaso de Pedro Díaz al Girondins de Burdeos, que mantiene con el Sporting una deuda de 1,5 millones de euros, sigue ... enredado en los tribunales deportivos internacionales, como asume el club gijonés en su disección de las cuentas y, en el informe previo, los auditores. El Girondins estuvo al borde de la desaparición el curso pasado por la gravedad de su situación económica, pero logró salvar la situación, aunque fue castigado con un descenso a la cuarta división gala y se encuentra en pleno concurso de acreedores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  3. 3 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  4. 4 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  5. 5 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  6. 6

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  7. 7

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  8. 8 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  9. 9 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  10. 10

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sporting de Gijón: el 'caso Pedro' sigue enredado en los tribunales

Sporting de Gijón: el &#039;caso Pedro&#039; sigue enredado en los tribunales