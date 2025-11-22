El Sporting de Gijón ya tiene remedio para Huesca con la vuelta de Otero Borja Jiménez recupera al colombiano, después de tres partidos ausente por lesión y sin victorias del equipo, y valora incluirle en el once

A una contienda invernal, con ánimo reivindicativo y un oponente urgido por las circunstancias, se apuntó ayer Juan Otero. Tras el último entrenamiento de la semana llegó el cónclave con el delantero colombiano, sin el que el Sporting no sabe ganar desde hace meses. Tras la cumbre entre el cuerpo técnico, los médicos y el propio jugador, su nombre fue estampado en la convocatoria y el futbolista se subió al autocar rojiblanco. Ahora falta por saber cómo utilizará Borja Jiménez a Otero, un futbolista totémico en su esquema, de cuya lesión en el bíceps femoral no se ha cumplido todavía ni un mes.

Del cálculo que se haga con el 'cafetero' dependerá en buena medida el once titular con el que saldrá hoy el Sporting a la 'Invernalia' de El Alcoraz, que irá enfriándose conforme avance la tarde. Si no existen dudas sobre su recuperación, saldrá de inicio. Si existen, después de cuatro semanas en fuera de juego y para evitar el riesgo a una recaída, será un argumento para agitar el encuentro sobre la marcha, dejando la responsabilidad, salvo cambio, en las piernas de Amadou. Borja Jiménez decide.

Con o sin Otero, el Sporting busca reivindicarse esta tarde, en horario de sobremesa, con un triunfo. Una victoria que permita cortar una serie de dos empates y una derrota, coincidentes con la ausencia de Juan Otero.

En la víspera del viaje, Jiménez relativizó la clasificación, pero internamente sí que existe una especie de conjura para embolsar la mayor parte de los puntos en estos cinco últimos partidos (el sexto es la eliminatoria de Copa ante el Mirandés) de liga de 2025. Todo frente a rivales de la parte media baja. A partir de ahí se abrirá el paréntesis reparador de las vacaciones de Navidad, además del banderazo real a la actividad premercado, durante el que el Sporting aspira a realizar alguna modificación sensible. Dos o tres fichajes. No se esperan más en este momento. Pero bien seleccionados para reducir el desequilibrio que existe en ciertas demarcaciones.

No parece Huesca, en todo caso, un territorio propicio para el Sporting, que solo ha ganado en dos ocasiones. La última, en la última temporada de Ramírez, con gol de Nacho Méndez.

Contra las seis jornadas que encadena el Huesca sin ganar, arrastrado hasta el descenso, el encuentro presenta una combinación de aspectos que endurecen el choque. Desde el debut en El Alcoraz de Jon Pérez Bolo, que dirigió su primer partido la semana pasada en Zaragoza con derrota. Hasta el aumento de la fiabilidad del Huesca cuando juega en su campo, donde ha sumado 12 de los 15 puntos. El Granada es el único que ha ganado allí. Lo de los seis partidos sin victorias, por otra parte, no hace más que disparar el nivel de mosqueo de los que avalan la impresión de que el Sporting es el mejor remedio para los oponentes en crisis.

Bolo ha tocado a rebato, invocando el favor de El Alcoraz para enganchar su primera victoria, y pegando un tirón de orejas a su equipo por la candidez con la que asomó en el derbi ante el Zaragoza, que abrochó los tres puntos tras un tempranero gol a los doce minutos. Hoy se espera un Huesca, en el que milita Dani Luna, uno de los extremos a los que pretendió el Sporting este verano y que optó por El Alcoraz, más armado en defensa.

Abanderado por el candasín Enol Rodríguez, un delantero jornalero del fútbol, con vinculación con el Sporting, que pasó en Asturias por el Candás, Marino y llegó a debutar con el anterior Oviedo de Luis Carrión en Segunda División, el Huesca se presenta esta tarde en su estadio con ánimo de renacimiento desde la solvencia. Jon Pérez Bolo, al que acompaña en esta aventura como segundo 'Mere' Hermoso, exentrenador en la División de Plata del Fuenlabrada y el Alcorcón, medita encarar al Sporting con una defensa de tres centrales y dos carrileros.

El Huesca, que no ha conseguido dejar su portería a cero en los ocho últimos encuentros, hace aguas en su patio trasero. Bolo se ha movido en los últimos años entre el 4-2-3-1 y el 4-4-2, pero está recalibrando su libreta. Aspira a ver un equipo más pragmático y con más oficio frente a un Sporting que quiere volver a ganar y prolongar sus mejores sensaciones, tras una buena primera mitad ante el Eibar, pero una segunda de caída.

Sería un botín muy valioso, teniendo en cuenta que el próximo partido se jugará en el abrigo de El Molinón frente al Andorra. Justo después se presentará una semana muy exigente, la primera de diciembre, competida en el País Vasco, con la entrada en escena de la Copa en Vitoria y el viaje, con solo dos días para entrenar y abanicar piernas, a San Sebastián.