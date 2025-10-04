El Sporting de Gijón avanza ya hacia la renovación de Diego Sánchez El club y el canterano, si nada se tuerce, esperan firmar un nuevo contrato hasta 2029

Diego Sánchez, intentando rematar un balón durante el partido del Sporting de Gijón contra la Cultural Leonesa en El Molinón.

Javier Barrio Gijón Sábado, 4 de octubre 2025, 11:18

El Real Sporting de Gijón avanza en la negociación de la renovación de Diego Sánchez, quien, si todo sigue el guion de las últimas semanas, firmará un nuevo contrato hasta 2029, como adelantó EL COMERCIO.

Queda pendiente alguna conversación entre las dos partes, pero hay buena sintonía para llegar a un acuerdo, pendiente de matizar alguna cuestión en los próximos días.

El defensa avilesino se entrena esta mañana con el resto del equipo en el último entrenamiento de la semana. Tras el mismo, Asier Garitano dará a conocer la lista de convocados y, posteriormente, el equipo se pondrá en ruta hacia Castellón.

