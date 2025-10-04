El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Diego Sánchez, intentando rematar un balón durante el partido del Sporting de Gijón contra la Cultural Leonesa en El Molinón. Arnaldo García

El Sporting de Gijón avanza ya hacia la renovación de Diego Sánchez

El club y el canterano, si nada se tuerce, esperan firmar un nuevo contrato hasta 2029

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:18

Comenta

El Real Sporting de Gijón avanza en la negociación de la renovación de Diego Sánchez, quien, si todo sigue el guion de las últimas semanas, firmará un nuevo contrato hasta 2029, como adelantó EL COMERCIO.

Queda pendiente alguna conversación entre las dos partes, pero hay buena sintonía para llegar a un acuerdo, pendiente de matizar alguna cuestión en los próximos días.

El defensa avilesino se entrena esta mañana con el resto del equipo en el último entrenamiento de la semana. Tras el mismo, Asier Garitano dará a conocer la lista de convocados y, posteriormente, el equipo se pondrá en ruta hacia Castellón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer de avanzada edad que quedó atrapada por las llamas en el incendio de Cangas del Narcea
  2. 2 Un motorista, herido al ser arrollado por un coche en Gijón
  3. 3

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  4. 4

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  5. 5 Espectacular puesta de sol naranja sobre Gijón
  6. 6

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  7. 7 El hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba y lanzó su cabeza a los coches será juzgado por un jurado popular
  8. 8

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
  9. 9 ¿Por qué protestan los médicos? Los motivos de la huelga sanitaria en Asturias
  10. 10

    Gijón se queda sin los 12 millones de euros de fondos europeos para el Plan 'Cimavilla 2030'

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Sporting de Gijón avanza ya hacia la renovación de Diego Sánchez

El Sporting de Gijón avanza ya hacia la renovación de Diego Sánchez