Rubén Yáñez, ayer, realizando una parada en el campo número 1 de Mareo. PALOMA UCHA

El Sporting de Gijón y Rubén Yáñez ponen rumbo a la renovación

El Sporting de Gijón y el capitán, que termina contrato el próximo 30 de junio, avanzan ya en la negociación para atar su continuidad

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:19

Comenta

El Sporting de Gijón y Rubén Yáñez caminan ya hacia la renovación, en una gestión clave para el club. Las negociaciones entre ... el Sporting y los representantes del meta catalán se han retomado en los últimos días, después de que se registraran contactos preliminares entre las dos partes desde el curso pasado y que hubiera una conversación reciente. Ahora mismo se percibe un moderado optimismo en que el proceso llegará a buen puerto, aunque quedan algunos aspectos que concretar. En Mareo se han fijado la ampliación de contrato de su capitán como una prioridad máxima dentro de ese proceso a «medio plazo» en el que se ha embarcado el club en el último año, y en el que también entra Borja Jiménez, vinculado hasta 2027.

