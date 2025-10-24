El Sporting de Gijón y Rubén Yáñez ponen rumbo a la renovación

El Sporting de Gijón y Rubén Yáñez caminan ya hacia la renovación, en una gestión clave para el club. Las negociaciones entre ... el Sporting y los representantes del meta catalán se han retomado en los últimos días, después de que se registraran contactos preliminares entre las dos partes desde el curso pasado y que hubiera una conversación reciente. Ahora mismo se percibe un moderado optimismo en que el proceso llegará a buen puerto, aunque quedan algunos aspectos que concretar. En Mareo se han fijado la ampliación de contrato de su capitán como una prioridad máxima dentro de ese proceso a «medio plazo» en el que se ha embarcado el club en el último año, y en el que también entra Borja Jiménez, vinculado hasta 2027.

El contrato de Yáñez, un portero respetado y valorado en el mercado, finaliza el próximo 30 de junio. Con el final de 2024, en ese sentido, ya será libre para negociar su futuro. De ahí que, aunque la relación con el portero catalán sea muy estrecha y transparente, el tiempo apremie. En esa ofensiva, la negociación está en marcha y se perciben avances para llegar a un acuerdo, con el deseo de que este se pueda lograr en las próximas semanas. El objetivo, el escenario ideal, es que todo pueda cerrarse antes del final de año. La sensación que se extrae es positiva.

El directivo Salomon Behar está siendo el responsable de llevar a cabo la negociación económica. José Riestra, por su parte, estuvo hasta hace unos días en Gijón y pudo mantener algún contacto con el portero de Lloret de Mar.

La propuesta está abierta, pendiente de matices, con la posibilidad de que el meta, de 32 años, tenga un nuevo contrato hasta 2028, quedando abierta la puerta a que pueda alargarse hasta 2029. Es una de las cuestiones que se está dirimiendo en la mesa de la negociación.

Para el Sporting, Yáñez es un futbolista elemental, como acredita su registro de participación. El domingo, en la visita del Zaragoza a Gijón, cumplirá su partido número noventa en las dos temporadas y media que lleva en el club, a donde llegó procedente del Málaga. Si todo sigue el rumbo actual y el portero descansa en la Copa del Rey, el catalán apunta a convertirse en centenario en la visita a Cádiz. Será a la vuelta de las vacaciones de Navidad. Una prueba de la relevancia que se le otorga está en su estatus, recién adquirido este verano, de primer capitán de la plantilla.

Diego Sánchez

El Sporting, por otra parte, tiene también pendiente oficializar la renovación de Diego Sánchez, con el que tiene un principio de acuerdo para su ampliación de contrato hasta 2029. Quedan algunos matices por resolver, pero la negociación con el canterano está encaminada. El defensa avilesino, tras un inicio titubeante con Asier Garitano, comienza a asentarse en el lateral izquierdo. En los seis últimos partidos, de hecho, Diego ha sido titular de forma ininterrumpida, con Pablo García esperando su oportunidad desde el banquillo. Borja Jiménez ha iniciado su etapa apostando por el joven futbolista, de 22 años, viendo en Pablo una vocación más ofensiva.