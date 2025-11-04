El Sporting de Gijón ya rueda a balón parado El vigués David de Dios lidera la estrategia de un equipo que ha celebrado dos goles de saque de esquina en los cuatro últimos partidos

Javier Barrio Gijón Martes, 4 de noviembre 2025, 22:48 Comenta Compartir

Uno de los secretos de que el Sporting de Borja Jiménez se haya estirado en la clasificación, mejorando sus prestaciones en los partidos, está en un vigués, de 44 años, educado como entrenador en la cantera del Celta. David de Dios, técnico auxiliar, se ha convertido en el especialista de las acciones de estrategia de esta nueva era. No es una tarea que lleve de manera solista –también participa Jorge Sariego–, pero el gallego es el principal responsable de la ingeniería del balón parado. En cada saque de esquina, en cada falta lateral, a favor o en contra, asoma el que hasta el pasado mes de marzo era el entrenador del Coruxo.

Solo en córners, el Sporting ha tenido que defender treinta en los cuatro partidos de gobierno de Borja Jiménez en la Liga. El 'bombardeo' ha sido especialmente intenso en los dos últimos –sobre todo ante el Zaragoza–, zanjados con sendas porterías a cero, después de defender hasta diecinueve saques de esquina.

La respuesta a este grueso volumen de lanzamientos a balón parado ha sido bastante eficaz entre buenas marcas, un comportamiento aguerrido y un calculado reparto de los futbolistas que se encuentran en el área para la defensa de estas acciones, que tienen mucho estudio semanal. Únicamente, el racinguista Jeremy logró marcar tras un saque de esquina rival con un potente cabezazo hace algo más de tres semanas. Por lo demás, el porcentaje de remates de los oponentes ha caído en las acciones de estrategia o, en otros casos, se ha dificultado por el engrase de ese trabajo de laboratorio.

Los rojiblancos han defendido diecinueve córners en los dos últimos partidos, logrando dejar su portería a cero

Al otro lado del campo, la rentabilidad también ha crecido de forma gradual. El Sporting botó cuatro saques de esquina contra el Racing, uno contra el Valladolid, dos contra el Zaragoza y otros tantos contra Las Palmas. En total nueve en el último mes de competición, produciendo dos goles: uno de Pablo Vázquez, ante el Racing, atacando el balón varios futbolistas desde fuera del área pequeña, y el que firmó Juan Otero contra el Zaragoza. En el caso del colombiano, en un remate más limpio, aprovechando la 'pantalla' que habían creado varios de sus compañeros. Los dos saques de esquina fueron pateados por Gelabert, aunque Corredera también sigue participando en las ejecuciones.

Más allá de esto, el cuerpo técnico del que forma parte David de Dios, que lidera Jiménez, se ha ido adaptando en este mes a lo que se ha ido encontrando en el día a día. De Dios, por ejemplo, también se centra en el análisis de los rivales y, en el inicio de los entrenamientos, tras el calentamiento, es habitual verle dirigiendo a los futbolistas junto al abulense. No en vano, el gallego es un técnico experimentado que también ha desempeñado la función de primer entrenador en otros destinos: Coruxo, Rápido de Bouzas, filial del Celta...

David de Dios ha llegado a Mareo de la mano de Borja Jiménez, igual que Álex Martínez, su segundo. El número de técnicos que se incorporaron con el abulense es poco frecuente en el fútbol actual, donde abundan los cuerpos técnicos numerosos, sobre todo en un cambio de etapa como el que vivió el Sporting. A su llegada, el propio Jiménez ya expresó su preferencia por un equipo de trabajo de formato reducido para agilizar el tiempo de respuesta a las situaciones.

Todos con voz y voto

Para completar el resto de funciones, el entrenador del Sporting ha confiado en el personal de casa, como Carlos Castroagudín (preparador físico), Jorge Sariego (entrenador de porteros), Caco Morán (analista) y Javier Antuña (psicólogo). Todos tienen voz y voto en su cometido y en las decisiones que se adoptan, algo que el propio Borja Jiménez estimula con su carácter y una relación que se ha ido estrechando rápido para el poco tiempo de viaje que llevan juntos.