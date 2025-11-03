El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gelabert trata de escapar de la vigilancia de cuatro rivales dentro del área visitante.

Gelabert trata de escapar de la vigilancia de cuatro rivales dentro del área visitante. Arnaldo García

El Sporting de Gijón suma por la vía de la resistencia

El equipo, que continúa invicto con Borja Jiménez, rebaña un punto ante Las Palmas después de sobreponerse a las bajas con un plan ultradefensivo que frenó a los canarios

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Un Sporting acorazado por sus múltiples ausencias, sumando un punto por resistencia numantina, terminó empujando a Las Palmas contra su portería en el final. ... El partido, acalambrado todo el rato, se embaló para los gijoneses cerca del ocaso. Pero el meta Horkas atrapó el tiro de Guille tras un partido feo, aunque meritorio y eficaz de los gijoneses dadas las circunstancias. Ayer siguió el gafe con la lesión de Kevin, en un duelo en el que Las Palmas reventó un balón contra el poste y Yáñez, en la primera mitad, hizo una de las suyas. No hubo mucho más de la tropa de Luis García, mosca con el partido de alambre de espino que preparó Borja Jiménez, camaleónico y que sigue invicto. Un técnico que es puro rendimiento.

