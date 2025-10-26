Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza El Sporting suma su tercera victoria con un hombre menos durante toda la segunda parte

Los jugadores celebran el tanto de la victoria en El Molinón, obra de Juan Otero.

Andrés Maese Gijón Domingo, 26 de octubre 2025, 20:56 | Actualizado 21:01h.

El Molinón vuelve a sonreír. El estadio ha vuelto a convertir en un fortín gracias a la comunión con el equipo de Borja Jiménez. El Sporting venció al Zaragoza estando en inferior numérica durante toda la segunda parte por la expulsión de Jonathan Dubasin.

No hay un partido normal en El Molinón. Si el Burgos no gana en la última jugada, el Albacete es capaz de remontar un 3-0 o ante el Zaragoza, Gaspar Campos y Otero son sustituidos antes del descanso por lesión justo antes de que Dubasin viera la tarjeta roja directa por un leve codazo a Pomares. Todo ello en la primera mitad.

Sporting Rubén Yáñez; Guille Rosas (Kevin Vázquez, m. 82), Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Álex Corredera (Loum, m. 82), Justin Smith; Jonathan Dubasin, Gelabert (Amadou, m. 45), Gaspar Campos (Nacho Martín, m. 35) y Juan Otero (Pablo García, m. 45+4). 1 - 0 Zaragoza A. Rodríguez, Insua, Tachi (Sebas Moyano, m. 59), Soberón (Pau Jans, m. 59), Raúl Guti, Francho, Pomares, Radovanovic (Saidu, m. 38), Aguirregabiria, Valery (Kodro, m. 75) y Cuenca (Dani Gomez, m. 59). Goles: 1-0: m- 24, Otero.

Árbitro: : Germán Cid. Amonestó en el Sporting a Borja Jiménez, Corredera; y en el Zaragoza a Aguirregabiria. Expulsó a Dubasin con tarjeta roja.

Incidencias: partido disputado en El Molinón ante 22.640 espectadores.

El Sporting sobrevivió a un encuentro que se le puso cuesta arriba. La cuesta no tuvo rampas más duras gracias a Juan Otero. El colombiano dejó su sello con un cabezazo tras un centro de Gelabert en un saque de esquina. Mismos protagonistas que levantaron al estadio para festejar el único tanto que se vio en toda la tarde.

El atacante está de dulce. Los delanteros viven de racha y él lo ha demostrado en las dos últimas jornadas. Tres goles en dos encuentros ayudan al Sporting a regresar a la zona de 'play off' por la puerta grande; con tres victorias consecutivas.

El choque empezó con un cierto tono gris. El colista, que estrenaba entrenador, quiso mandar sobre el terreno de juego para evitar que los hombres de Borja Jiménez iniciaran el choque asfixiando a su contrincante. Dicho y hecho. El Sporting no estaba cómodo en su casa mientras el sportinguismo esperaba un chispazo para encender la caldera.

Gaspar Campos fue el primero que intentó hacer daño al equipo maño, pero una lesión en su hombro derecho le privó de continuar liderando los ataques rojiblancos. Fue sustituido por Nacho Martín.

Cuando la primera parte llegaba a su fin, Otero también solicitó el cambio. Notó un pinchazo en la parte trasera de su pierna derecha y no pudo continuar. Dos cambios en el primer acto por lesión. Su puesto lo ocupó Pablo García.

Los dos cambios volvieron a dejar claro que el primer equipo cuenta con 14 futbolistas. Nada más. Un extremo fue sustituido por un centrocampista, mientras que a un delantero lo suplió un lateral izquierdo.

El plan de Jiménez fue el de situar a Gelabert y Dubasin arriba y formar dos líneas de cuatro por detrás de ellos. No pudo llevarlo a cabo porque Dubasin vio la tarjeta roja directa por una leve codazo sobre Pomares. Se equivocó y el VAR no le perdonó.

Con tantos incidentes, no quedaba otra que confiar en el cerrojo rojiblanco para la segunda mitad. La dificultad fue máxima porque el Sporting apenas pudo hacerse con el esférico. Se dedicó a defender todo lo que le llegó a su área.

Cierto es que el Zaragoza no es el colista de la Liga por casualidad. Fue incapaz de poner en serios aprietos a la defensa rojiblanca. Aún así, aguantar con un hombre menos tanto tiempo tiene mucho mérito.

Con permiso de Otero y del resto de los futbolistas que lo dieron todo en el campo, Yáñez volvió a ser el mejor. En la primera parte sacó dos manos salvadoras para evitar el empate del Zaragoza. Los porteros también juegan, pero el rojiblanco juega y da puntos.

El Sporting también sabe ganar si sus tres ases sobre el terreno de juego. Eso también quedó claro. Lo que hay que ver ahora es la capacidad que tenga el equipo de hacer goles. La próxima semana no estarán ni Otero ni Dubasin, mientras que la presencia de Gaspar está en el aire. Además, Corredera tendrá que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas.

Será otra prueba de fuego para el equipo. La de Zaragoza salió bien. Jiménez quiso más y lo logró. Ahora no querrá bajarse de la senda de la victoria. Le sale todo.