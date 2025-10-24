Borja Jiménez, entrenador del Sporting de Gijón: «No me preocupa recibir goles siempre que hagamos uno más que el rival» El técnico destaca que «ahora el equipo es mejor por el aspecto mental»

Andrés Maese Gijón Viernes, 24 de octubre 2025, 14:03

Borja Jiménez regresará el domingo a El Molinón. Será su segundo partido en casa como entrenador del Sporting de Gijón, su tercero desde su llegada a la ciudad. El preparador quiere más. «Hicimos seis puntos ante el líder y un rival que estaba cuarto en la clasificación. Hicimos lo máximo, seis de seis, pero ya no sirve de nada. Nadie se va a acordar de eso, ahora toca seguir ganando contra el Zaragoza. Queremos más, es algo con lo que voy a convivir siempre», apuntó en la Escuela de Fútbol de Mareo.

Varios datos se pusieron encima de la mesa. Algún que otro reajuste se llevó a cabo durante la semana de entrenamientos. Los desveló, pero no centró su trabajo en intentar encajar menos goles: «Es algo que no preocupa porque mientras hagamos un gol más que el rival, estaremos más contentos todos los días. Incidimos en la primera fase del juego en cuanto a iniciación, también introducimos algún movimiento con las llegadas de jugadores de segunda línea… Hemos hecho trabajos individuales esta semana, primero con los defensas y después con los atacantes. Será muy habitual que trabajemos matices individuales».

Cuestionado por hasta dónde pueden llegar las fuerzas de once inicial, tampoco se mostró preocupado. Considera que tiene que ver más con la actitud con la que se encare la temporada. «La gasolina va a aguantar porque siempre aguanta. Puedes tener el miedo de que no aguante o las ganas de que no pare nunca. Miedo ninguno, si están bien van a jugar. Esto va de estados de forma, ahora están bien, pero no nos preocupa», opinó.

Después de un estreno sobresaliente sumando todos sus partidos como victorias, volvió a poner los pies en el suelo a todo aquel que sueñe con cotas altas. «El mensaje es el mismo, tenemos que intentar alcanzar los 50 puntos. Esto es una maratón y tenemos que llegar con fuerzas a los 10 últimos kilómetros que es cuando se ganan las competiciones», incidió.

Por último, se refirió a la mejoría de la plantilla desde su llegada. «Ahora tenemos al futbolista algo más liberado porque las victorias te llevan a estar mentalmente más preparado. El aspecto mental es fundamental. Ahora el equipo, por los resultados y algún matiz, es mejor», concluyó.