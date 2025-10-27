El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El colombiano Juan Otero corre a celebrar su gol ante el Zaragoza, que dio la victoria al Sporting de Gijón.

El colombiano Juan Otero corre a celebrar su gol ante el Zaragoza, que dio la victoria al Sporting de Gijón. Fotos: Paloma Ucha

Sporting de Gijón 1 - 0 Zaragoza: una victoria como un castillo

El Sporting de Gijón suma tres puntos de oro gracias a un gol de Juan Otero y a una defensa numantina tras las lesiones del colombiano y de Gaspar, y la roja de Dubasin en la primera mitad

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:58

Tres puntos como un castillo, ganados por una mentalidad de hierro, agarró ayer el Sporting de Gijón. El tercer triunfo de Borja Jiménez ... se sudó hasta el extremo por un equipo jabato, el orgullo de El Molinón, durante un duelo desigual en el que defendió el gol solitario de Juan Otero frente a un cúmulo de desgracias: la lesión de Gaspar, la rotura de fibras del colombiano y, por supuesto, la roja de Dubasin. A partir de ahí, con toda la segunda parte, asomó un Sporting digno heredero de Pelayo. Un equipo que nunca se venció frente a una oleada de contratiempos y a un arbitraje tan quisquilloso como excesivo para los de casa, que ya están en números de 'play off', pero que acabaron con un parte de guerra considerable. Corredera, por sanción, sumó a las bajas.

